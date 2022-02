Aj po tretej jazde na čele Geisenbergerová, Šimoňáková v tretej desiatke

Nemecká sánkarka Natalie Geisenbergerová figurovala na čele aj po tretej jazde súťaže jednotlivkýň na ZOH 2022 v Pekingu. V ľadovom tobogane strediska Jen-čching si utvorila náskok 330 tisícin sekundy pred krajankou Annou Berreiterovou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Geisenbergerová tak bola na najlepšej ceste zavŕšiť zlatý olympijský hetrik, premožiteľku nenašla ani na ZOH 2018 v Pjongčangu a ZOH 2014 v Soči. Celkovo má v zbierke štyri zlaté medaily a je najúspešnejšou sánkarkou v olympijskej histórii.

Slovenská reprezentantka Katarína Šimoňáková obsadila 25. priečku so stratou 4,685 a na Geisenbergerovú. Pri svojom druhom olympijskom štarte nepostúpila do záverečnej štvrtej jazdy medzi elitnú dvadsiatku. V tretej jazde sa nedopustila žiadnej výraznej chyby a dosiahla čas 59,671 s, ktorý je jej pekinským maximom. Na posun vo výsledkovej listine to však nestačilo.