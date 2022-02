Pred súbojom o titul v strednej váhe Oktagonu to vrie: Ostré slová Piráta na Kincla

Samuel „Pirát“ Krištofič sa poslednú februárovú sobotu stretne v očakávanom súboji s Patrikom Kinclom o titul v strednej váhe Oktagonu.

Medzi oboma borcami to v poslednom období poriadne vrie. Pirát si neodpustil pár štipľavých komentárov na Kincla pri svojom pravidelnom vlogu ani pred pár hodinami. V ňom sa vrátil k podpichovaniu zo strany českého borca, ktorý poukázal na to, že Krištofič sa fanúšikom ironicky vyplakával na instagrame z prejavov, ktoré pociťoval pri covide.

"To, že je bezcharakterný pes som vedel. V minulosti vyzýval Gábora, pokiaľ sa mu darilo, tak bol tichúčko. Keď Gábor prehral prvý zápas a sedel na zemi krvavý, henteň ňuňák začal vypisovať statusy a výzvy na Facebooku, to som zažil asi prvýkrát na našej scéne. Teraz rozpráva o Vémolovi, akí sú nepriatelia. No pamätám si ako chodil za Karlosom do Londýna, býval u neho, jedol mu z chladničky. A potom zacítil, že sa môže zviesť na jeho chrbte a začal ho vyzývať do zápasu. To ukázalo, aký ma charakter. On o mne hovorí, že ja sa zle ľudsky prezentujem, keď všetci vieme, že Kincl bol súdený a odsúdený za vydieranie a ublíženie na zdraví. Čo je to za úbožiaka, čo má toto na rováši a mne ide hovoriť, že ja sa zle prezentujem? Mal by sa nad sebou chlapec zamyslieť," konštatoval Krištofič.

V rámci Oktagon 31, ktorý sa bude konať v O2 Aréne v Prahe na fanúšikov čaká aj atraktívny duel o dočasný titul ľahkej váhy Rony Paradeiser proti objavu roka 2021, ktorým je dozaista Losene Keita.