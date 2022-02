Prvé slová olympijskej víťazky Ester Ledeckej: Emotívny odkaz mamine!

Obhájila zlato z Pjongčangu! Česká snoubordistka Ester Ledecká (26) sa v Pekingu stala v paralelnom obrovskom slalome olympijskou víťazkou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vo veľkom finále zdolala Rakúšanku Danielu Ulbingovú a zopakovala triumf spred štyroch rokov z kórejského Pjongčangu.

Ledecká sa v Pjongčangu stala prvou ženou, ktorá na jedných zimných olympijských hrách získala zlatú medailu v dvoch rozličných športových odvetviach. Pred zlatom v snoubordovom paralelnom "obráku" vystúpila na najvyšší stupienok v super-G. O štyri roky neskôr v Číne sa úlohy favoritky v točivej snoubordovej disciplíne zhostila na jednotku a odštartovala hry najlepším možným spôsobom.

"Myslím si, že ešte je na čom pracovať. Ale celkovo to hodnotím, že som mala vyrovnané jazdy a išla som si svoje. Bavilo ma to, jazdili sme na krásnom kopci a celý deň bol nádherný. Ďakujem celému tímu, všetci odviedli fantastickú prácu. Pozdravujem domov maminku, ktorá môže za to, že tu dnes stojím. Mám veľkú radosť, ale ešte som hlavou v pretekoch a neuvedomujem si, že som sa práve stala trojnásobnou olympijskou šampiónkou," povedala v rozhovore pre ČT Sport Ledecká, ktorá sa teraz preorientuje na alpské lyžovanie. Čakajú ju štarty v super-G, zjazde a alpskej kombinácii.