Komentátor Gális o vulgárnom Merčiakovi: Takto to vidím ja!

Marcel Merčiak (46) lieta opäť v problémoch! Hviezdny komentátor RTVS sa postaral o škandál už počas vlaňajších OH v Tokiu, keď pri otváraní zaseknutej zámky v hoteli vylomil dvere. Svojej konanie vtedy nahlásil, priznal si chybu a zaplatil opravu dverí.

Tentoraz „úradoval“ v Pekingu, keď na sociálne siete uniklo interné video zachytávajúce jeho vulgárnu komunikáciu s bratislavským štúdiom.

Stalo sa tak počas pondelkových pretekov zjazdu mužov. Merčiak, od decembra intendant nového kanála Šport, mal pocit, že ho kolegovia nechali v štichu. Spustil preto zhruba minútový monológ, v ktorom kolegu na diaľku zasypal spŕškou hrubých výrazov. Video sa stalo na Slovensku pomaly sledovanejšou záležitosťou ako úvodné olympijské vystúpenie Petry Vlhovej v obrovskom slalome. Komentátor Stano Gális má za sebou niekoľko stoviek prenosov. Vraj tuší, v akej situácii sa Merčiak ocitol.

„Našťastie pre Marcela to neodznelo v priamom prenose. Byť na konci vysielacieho reťazca so slúchadlami na ušiach a byť odignorovaný, je pre komentátora poriadne peklo. Aj keď prenos pripravuje 50 ľudí, s kožou na trh ide iba komentátor, ktorému nie je jedno, či z neho vyjde ako blbec alebo ako príjemný sprievodca. Niekedy treba použiť aj expresívne výrazy na to, aby opačná strana pochopila, že ide naozaj do tuhého,“ povedal pre Nový Čas.

Uvedomuje si, že pri zabezpečovaní takéhoto podujatia môže prísť k chybám, po ktorých človeku prasknú nervy. Či však zlyhá technika alebo ľudia, na pranieri sa podľa neho ocitne vždy len komentátor. „Marcel je veľký profík a skvelý komentátor. Naďalej má moje sympatie. Vôbec mu to nezazlievam a nevytýkam. Naopak, človek, ktorý video vyniesol na verejnosť, si zaslúži pohŕdanie, palicovanie a opľutie. Vynášať interné veci von je absolútne neprofesionálne,“ dodal Gális.