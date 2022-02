Legendárna Jana Gantnerová st.: Prečo skončila Vlhová v obráku bez medaily?

Úvodné vystúpenie Petry Vlhovej (26) si nedala ujsť. Slovenská zjazdárska legenda Jana Gantnerová st. (62) štartovala na troch ZOH. Na svojich posledných hrách v Sarajeve 1984 skončila v zjazde na výbornom piatom mieste.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Štrnástu priečku Vlhovej v obrovskom slalome nepovažuje za tragédiu, ale súhru okolností!

Gantnerová je presvedčená, že Peťa ešte ukáže svoj potenciál. „Myslím si, že je dobre nastavená na olympiádu. Psychický tlak vie dobre zvládnuť. Má dobre nastavený režim a systém. Jeden a pol roka žije v bubline a má profesionálny tím. Nebol to však jej deň, skrátka jej nevyšiel,“ povedala Gantnerová pre Nový Čas.

Vlhová sa v prvom kole vydala na trať ako prvá. Mohlo to zohrať negatívnu úlohu? „Tá jednotka na štarte nie je najšťastnejšie číslo. Otvárať olympijské hry je veľká záťaž, aj keď je pretekár dobre pripravený,“ zamyslela sa Gantnerová a pokračovala: „Myslím si, že Peťa na tento sneh nemala dobre nastavené lyže. Môj dojem je, že čakali, že to bude ľadovejšie. Ten sneh je suchý, hryzavý a toto jej z môjho pohľadu robilo problémy. Má to súvis aj s tými dvoma chybami v prvom kole. Je mi to ľúto. Olympiáda je totiž o jednom pretekovom dni, ďalší obrovský slalom bude až o štyri roky na ďalších hrách.“

Alpské disciplíny majú v Pekingu rýchle tempo. Už v stredu je na programe slalom, v piatok zase super-G...

„Všetko sa uvidí po slalome. Po ňom bude jasné, či je Petra v pohode. Super-G by zase nemal byť o výsledku, ale o tom, vyskúšať si sneh na tom neznámom teréne a nacvičiť si ho zrakovo aj pocitovo. Ja by som využila každú možnosť vyskúšať si trate,“ uzavrela bývalá československá reprezentantka.