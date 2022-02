Asistent trénera Matej Gemza hľadá príčiny neúspechu: Nevieme, čo presne sa stalo

Slovenke Petre Vlhovej (26) nevyšiel úvod zimných olympijských hier podľa predstáv. Nepodarilo sa jej naplniť úlohu medailovej favoritky a v obrovskom slalome v stredisku Jen-čching obsadila až 14. miesto.

O jednu priečku zaostala za svojím výsledkom spred štyroch rokov v Pjongčangu. Asistent trénera Matej Gemza však verí, že na úvodný nezdar zabudne a už o dva dni naplní svoje ambície, s ktorými prišla na svoje tretie olympijské hry:

"Možno si musí trošku zvriesknuť na záchode, kde ju nikto nepočuje, nahnevať sa a dostať to zo seba von. Potom sa dobre vyspať a zajtra začíname odznova."

Vlhová prišla do Číny dobre naladená a povzbudená výsledkom z posledného obráku Svetového pohára pred ZOH. V talianskom Kronplatzi obsadila druhé miesto za Švédkou Sarou Hectorovou.

"Ten sme zašli dobre a čakali sme, že progres bude pokračovať, čo naznačovali aj prvé tréningu tu v Číne. No niečo sa stalo a momentálne sa nám to celé zrútilo," povedal Gemza: "Je smutné, že práve dnes. Sami nevieme, čo presne sa stalo. Príprava bola dobrá, rozjazdenie v poriadku a nakoniec sa na tom štarte trochu hlava zmení a dopadne to takto."

Vlhová výrazne stratila už v 1. kole, keď po dvoch väčších chybách zaostala za líderkou a neskoršou víťazkou Hectorovou o 1,78 sekundy. Ani druhá jazda jej nevyšla podľa predstáv a s mankom +2,46 s obsadila štrnástu priečku. "V 1. kole okrem toho, že nelyžovala to svoje, spravila navyše dve chyby a to sa samozrejme podpíše na psychike. Človek si prestane až tak dôverovať. Čo sa týka koncentrácie bola druhá jazda lepšia, urobila na sebe kus práce, ale stále to nebolo dosť rýchle a čisté, aby dnes mohla konkurovať tým najlepším," povedal. Gemza uviedol, že oproti predchádzajúcemu dňu sa zmenil sneh, čo ovplyvnilo aj výkon:

"Včera to bolo poratrakované, na vrchu bola mäkšia vrstva. Teraz sa to vyhladilo, je to úplne kompaktné a akoby vyfúkané vetrom. Je to iné a pravdepodobne sme nie najlepšie zvládli tento prechod."

Vo Svetovom pohári by po nevydarených pretekoch nasledovala detailná analýza videa na hoteli, podľa Gemzu by to teraz naopak skôr uškodilo. Program olympiády pokračuje v rýchlom slede a už v stredu je na programe druhá "medailová" disciplína jeho zverenky - slalom. "Ešte po ceste dole si niečo povieme, ale video sa dnes nebude rozoberať, odložíme ho niekde do archívu, túto ranu už nebudeme viac dráždiť. Radšej si pozrieme video zo slalomu, povieme si do čoho ideme, čoho sa vyvarovať, ale obrák už neriešime," odpovedal na otázku TASR.

Ešte horšie ako slovenská lyžiarska hviezda dopadli ďalšie veľké ašpirantky na medaily. Američanka Mikaela Shiffrinová i Talianka Maria Bassinová vypadli už v prvom kole. Naopak, víťazka troch obrákov v sezóne Hectorová predviedla svoje umenie a zaknihovala najväčší úspech v kariére. "Ani ma to neprekvapilo, pretože Sara jazdí veľmi konštantne a ostatné dievčatá troška kolíšu. Tento svah je dosť krátky, preto sme nečakali až také rozdiely, ale Sara napriek tomu svojou agresivitou, perfektnou jazdou a plným výkonom potvrdila, že je momentálne najlepšia na svete v obráku," dodal Gemza.