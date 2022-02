Petra Vlhová po obrovskom slalome: Nehľadala výhovorky, ale úprimne to priznala

Medailový sen v obrovskom slalome sa rozplynul. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) sa na zjazdovke "Ľadová rieka" v horskom stredisku Jen-čching nevyhla ani v jednom kole chýb, na rytmicky postavenej trati mala menšie problémy a tak si v prvej disciplíne na ZOH v Pekingu pripísala až 14. miesto.

Po prvom kole sa delila o trináste miesto a hoci išla svoju druhú jazdu bez viditeľnejšieho zaváhania, ale na agresívnom snehu jej lyže nedržali stopercentne a v nesúrodom prejave nedokázala zapnúť potrebnú dynamiku. Po dojazde sa zaradila na piate miesto, postupne klesla na konečnú štrnástu priečku. Po pretekoch sa nevyhovárala, ale úprimne zložila kompliment súperkám.

"V prvom aj druhom kole som sa trápila s podložkou, príliš mi to nevyšlo. Podložka sa trošku zmenila, olympiáda je o tom, že buď to vyjde, alebo to nevyjde. Mrzí ma, že to nevyšlo, ale je to šport, nedá sa nič robiť. Snažila som sa ísť najlepšie, ako viem. Som trošku nešťastná, ale dnes som nemala na tie najlepšie. Už sa však koncentrujem na slalom," zdôraznila Vlhová pre RTVS.

"Necítila som sa úplne najlepšie. Trochu som sa trápila s tým snehom, takto to je. Sneh sa mení každým dňom, je viac agresívnejší a ľadovejší. Ale zostávame koncentrovaní a silní, neopúšťame sa," dodala.

Vlhová vyrazila na trať prvého kola ako prvá, za nevýhodu to nepovažovala: "Nemyslím si, že to bola nevýhoda, dnes to bolo úplne jedno."

Nebola však zvyknutá, rovnako ako ostatné pretekárky, na dlhú pauzu medzi prvým a druhým kolom. "Nie sme zvyknuté, že máme tak veľa času. Toto bolo päť a pol hodiny. Bolo to ťažšie, ale s tým sa musíme vyrovnať každá jedna. Ja som išla medzi kolami na izbu a najesť sa."

Vlhová zažíva svoju tretiu olympijskú účasť, v obrovskom slalome skončila v Soči 2014 na 24. pozícii a pred štyrmi rokmi v Pjongčangu bola trinásta. Chuť si môže napraviť už v stredu, kedy ju čaká jej najsilnejšia disciplína - slalom. Určitou výhodou by mohol byť fakt, v jednom kole bude stavať trať jej tréner Mauro Pini. Druhé kolo však bude stavať kouč Mikaely Shiffrinovej Coley Oliver.

"Je to určitá výhoda, ale tú bude mať aj Mikaela. Treba ale povedať, že slalom nebude iba o nás dvoch, sú tu aj ďalšie dievčatá," doplnila Petra.