Vlhovej obrovský slalom nevyšiel, sen o prvej medaile sa rozplynul

Obrovský slalom jej nevyšiel! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) urobila chyby v prvom kole, po ktorom bola až na delenom trinástom mieste, chybám sa nevyhla ani v druhom kole a sen o prvej olympijskej medaile v Pekingu sa rozplynul.

Vlhovej chýbala potrebná agresivita, urobila niekoľko chýb, čo ju stálo cenné stotiny. Petra sa ani v druhom kole nepriblížila k naplneniu medailových ambícií. Išla bez viditeľnejšieho zaváhania, ale na agresívnom snehu jej lyže nedržali stopercentne a v nesúrodom prejave nedokázala zapnúť potrebnú dynamiku. Po dojazde sa zaradila na piate miesto, postupne klesla na konečnú štrnástu priečku. Za víťaznou Švédkou Sarou Hectorovou zaostala o 2,46 sekundy

Olympijskou víťazkou sa stala Sara Hectorová. Druhá skončila Talianka Federica Brignoneová so stratou 28 stotín sekundy, bronz si vybojovala Lara Gutová-Behramiová (+0,72). Už v prvom kole nedokončila preteky obhajkyňa titulu Mikaela Shiffrinová z USA.

"Aj prvé aj druhé kolo som sa trápila s podmienkami. Zmenil sa podložka, olympiáda je o tom, že to buď vyjde alebo nevyjde. Je to šport, mrzí ma to. Som trochu sklamaná, úprimne povedané, dnes som na tie najlepšie pretekárky nemala. V druhom kole som sa snažila ísť najlepšie ako viem, ale dnes to nestačilo. To čo bolo, zostane tu a budem sa snažiť teraz koncentrovať na slalom," povedala pre RTVS Petra Vlhová, ktorú už v stredu čaká jej najsilnejšia disciplína - slalom.

Osemnásťročná Jančová sa na svoj debut pod piatimi kruhmi vydala s číslom 57. S veľkým odstupom 9,00 s figurovala po prvom kole na 48. priečke, druhú jazdu však nedokončila. Umiestnenie si pripísalo 49 lyžiarok z celkového počtu 80 štartujúcich. "Pociťovala som mierny stres, že predsa len sú zimné olympijské hry niečo iné. Snažila som sa to príliš nevnímať," uviedla Jančová pre RTVS.

ZOH 2022 v Pekingu - alpské lyžovanie

obrovský slalom - ženy: 1. Sara Hectorová (Švéd.) 1:55,69 min, 2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,28 s, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,72, 4. Katharina Truppeová (Rak.) +0,80, 5. Ragnhild Mowinckelová +0,96, 6. Thea Louise Stjernesundová (obe Nór.) +1,20, 7. Meta Hrovatová (Slov.) +1,35, 8. Maryna Gasienicaová-Danielová (Poľ.) +1,42, 9. Wendy Holdenerová +1,63, 10. Michelle Gisinová (obe Švaj.) +1,86, ... 14. Petra VLHOVÁ +2,46, Rebeka JANČOVÁ (obe SR) nedokončila 2. kolo.