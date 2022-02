Zlato zo ZOH 2018 v Pjongčangu v obrovskom slalome neobháji. Pre Američanku Mikaelu Shiffrinovú (26) sa úvodné preteky v alpskom lyžovaní na ZOH v Pekingu neskončili dobre.

Shiffrinová už v najvrchnejšom úseku nezahranila, šmykla sa po boku a nezmestila sa do nasledujúcej bránky. Skončila tak už na siedmej bránke a po jedenástich sekundách jazdy. Neprešla ani prvým medzičasom.

"Deň sa skončil predtým, ako sa vôbec začal. Je to veľké sklamanie, ale nebudem plakať, to by bolo iba mrhanie energie. Ako ste mohli vidieť, deje sa čokoľvek a deje sa to naozaj, naozaj rýchlo," citovala agentúra AP Shiffrinovú, ktorá išla krátko po vypadnutí trénovať na stredajší slalom.