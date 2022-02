Radikálne rozhodnutie KHL: Základnú časť nedohrajú!

Základná časť Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa po ZOH v Pekingu nebude dohrávať. Návrh vedenia súťaže podlieha schváleniu Rady riaditeľov KHL a Ruskej hokejovej federácie, malo by však ísť o formalitu.

O šestnástke účastníkov play off by vzhľadom na nerovnomerný počet odohratých zápasov mala rozhodnúť percentuálna úspešnosť, informovala agentúra AP. KHL nechcela v dobe pandémie koronavírusu dohrávaním dlhodobej základnej časti ohroziť boje o Gagarinov pohár. "Je tu značné riziko, že by sa hráči vzhľadom na letecké presuny mohli nakaziť," uviedol prezident súťaže Alexej Morozov.



Play off by sa mala začať 1. marca. V prvom kole sa odohrajú série Petrohrad - Dinamo Minsk, Jokerit Helsinki - Spartak Moskva, CSKA Moskva - Jaroslavľ, Dinamo Moskva - Čerepovec, Magnitogorsk - Nur-Sultan, Čeljabinsk - Nižnekamsk, Kazaň - Omsk a Ufa - Novosibirsk.