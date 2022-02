Napätý vzťah s Weissom či sabotáž spoluhráčov? Najlepší strelec o dôvode odchodu zo Slovana

Nigérijský útočník Ezekiel Henty (28) bol jesenným kráľom strelcov slovenskej futbalovej ligy. Napriek tomu sa jeho cesty s lídrom tabuľky Slovanom Bratislava rozišli. Prehovoril o dôvodoch svojho odchodu!

Nigérijský útočník Ezekiel Henty (28) bol spoločne s Jakubom Kadákom z Trenčína kráľom strelcov jesennej časti slovenskej futbalovej ligy. Napriek tomu sa v zimnom prestupovom období rozišiel so Slovanom Bratislava. Na hosťovanie odišiel do saudskoarabského tímu FC Al-Hazem.

„Nechcel by som hovoriť, čo presne sa stalo. Nemohol som však ďalej tolerovať situáciu v klube. Som hrdý človek a hráč a veci sa pre mňa neuberali správnym smerom. Nie je normálne, čo sa deje v Slovane. Myslím si, že aj ľudia to vidia, keď sledujú jeho zápasy. Nanešťastie, prestal som cítiť podporu a rešpekt od niektorých ľudí. Ja som veľmi emotívny človek a táto situácia nabúrala moju psychiku. Už som sa v Slovane necítil dobre a komfortne," prehovoril Henty o dôvodoch svojho odchodu pre Denník Šport.

Je zrejmé, že medzi Hentym a trénerom Vladimírom Weissom st. vládla napätá atmosféra. Weiss útočníka neraz verejne kritizoval po zápasoch na tlačovkách, dokonca raz vyhlásil, že musí schudnúť, aby sa dostal späť do optimálnej formy.

„Nestala sa žiadna situácia, ktorá by ma zlomila. Skôr išlo o dlhší proces. S nikým som nemal konkrétny problém, ale tréner mal asi problém, že som sa stal slávnym. Bolo to čudné. Neviem to poriadne vysvetliť, ale cítil som, že sa zmenilo správanie voči mne. Ako najlepší strelec mužstva a opora som si to nezaslúžil."

Nielen napäté vzťahy s trénerom Vladimírom Weissom st. stáli za odchodom Hentyho z Bratislavy. Africký útočník spomína aj určitú sabotáž spoluhráčov, ktorí mu podľa jeho slov príliš neprihrávali a nepomáhali na ihrisku k dosahovaniu gólov, ktoré mal ako útočník v popise práce.

„Jednoducho, mal som pocit, že nie každý hráč pomáha mužstvu. A to ma skutočne štvalo. A tiež, že nie každý chcel pomáhať mne. Pozrite sa na moje góly. Takmer všetky som dal svojou zásluhou, sám som sa presadil, alebo mi prihral Ibrahim Rabiu. To je človek, na ktorého nedám dopustiť. Iní mi neprihrávali. Ako som mohol ďalej hrať v takom mužstve?“