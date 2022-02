Rozhodnutím o odstúpení prišiel o státisíce: Gáborovi Borárosovi ale hrozí ešte niečo horšie!

Populárny slovenský MMA bojovník Gábor Boráros (29) bol hlavnou tvárou medzi súťažiacimi v reality šou Survivor Česko-Slovensko 2022. Darilo sa mu výborne, využíval skvelú fyzickú kondíciu. Mnohí ho favorizovali na celkové víťazstvo. No žiaľ, pre zranenie kolena musel zo súťaže odstúpiť. Ako informoval portál extra.cz, Gábor chcel pokračovať, napokon však dal na rady lekárov.

Boráros nechcel zbytočne ohroziť pokračovanie svojej MMA kariéry. Nepríjemne si zranil koleno v novembri 2018 na začiatku zápasu proti Davidovi Kozmovi. Rozhodnutie o odstúpení zo súťaže ho pripraví v prepočte o státisíce bývalých slovenských korún. Ako VIP súťažiaci mohol dostávať naviac každý týždeň až 5-tisíc eur.

„Presne neviem, čo s tým kolenom má. Nejde ale o nič zanedbateľného. Gábor ako zápasník musí na svoje zdravie dbať viac a dokonca existovalo podozrenie, že keby v súťaži pokračoval, mohlo by sa to podpísať na jeho kariére zápasníka," informuje extra.cz s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj z prostredia MMA.

Gábor Boráros čoskoro odletí z Dominikánskej republiky domov, kde sa podrobí vyšetreniam, po ktorých bude jasný rozsah jeho zranenia aj prognóza ďalšej liečby.

„Na Slovensku bude musieť podstúpiť hneď niekoľko vyšetrení a až potom sa uvidí, aké vážne to je. V hre je aj operácia kolena, ale to až v krajnom prípade," dodáva spomínaný zdroj.

Slovenský bojovník však rozhodne nemusí smútiť. Doma ho čaká snúbenica Monika, ktorá je v radostnom očakávaní a čoskoro sa im narodí dcérka. V máji čaká na Gábora súboj v boxe proti českému hercovi Jakubovi Štáfekovi. Tesne pred odchodom do Dominikánskej republiky Gábor v boxe porazil repera Rytmusa na body.

