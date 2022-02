Optimistická prognóza bývalého trénera Vlhovej: Ak jej vyjde prvý medailový pokus, pôjde ako píla!

Olympijská medaila je posledný dielik skladačky, ktorý chýba v jagavej zbierke skvelej slovenskej zjazdovej lyžiarky Petry Vlhovej. Prvý z troch či štyroch pokusov o zmazanie tohto faktu bude mať 26-ročná Liptáčka v horskom stredisku Jan-čching necelých 100 km od Pekingu už v pondelok 7. februára, keď je na programe obrovský slalom žien.

Vlhová je majsterka sveta v obrovskom slalome z roku 2019 zo švédskeho Aare a zároveň víťazka piatich pretekov Svetového pohára v tejto najtechnickejšej disciplíne. Na posledných pretekoch SP pred ZOH v Pekingu v talianskom Kronplatzi Slovenka obsadila druhé miesto za Švédkou Sarou Hectorovou. Vzhľadom na skvelú prípravu aj stúpajúcu formu v obrovskom slalome by ambiciózna Liptáčka mala patriť medzi adeptky na zisk medaily. Ak sa jej to podarí, stane sa prvou rodáčkou zo Slovenska so ziskom cenného kovu zo zimných olympijských hier.

"Dali sme dve tréningové jazdy a cítim sa dobre. Čakala som na tie dve jazdy a som spokojná. Pretekový kopec je veľmi dobrý. Na vedľajších kopcoch je sneh tupý a agresívny, ťažko je nájsť správne nastavenie," uviedla Petra Vlhová pre Šport v RTVS.

Prvé kolo obrovského slalomu žien je v pondelok na programe už od 2.30 h SEČ, druhé kolo príde na rad o 7.30 h. Petra Vlhová bude mať na štarte 1. kola jednotku, teda najvýhodnejšie číslo. "Asi bude ťažké pre vás skoro vstávať, ale snáď to vydržíte aj kvôli mne a užijete si to. Dúfam, že vám vyčarujem úsmev a všetko dobre dopadne," pridala Vlhová odkaz pre fanúšikov.

Jeden z bývalých trénerov Petry Vlhovej Ján Garaj je optimista. "Technické disciplíny sú na programe prvé. Ak získa v prvej disciplíne medailu, všetko z nej opadne a v ďalších disciplínach pôjde ako píla. V posledných pretekoch pred olympiádou bolo vidno, že Petrina forma graduje a myslím si, že sa máme na čo tešiť," uviedol Garaj v rozhovore na webe sport24.pluska.sk.

Vlhová sa ako 26-ročná predstaví tretíkrát na zimných olympijských hrách. Zatiaľ čo v Soči 2014 ako tínedžerka zbierala skúsenosti, o štyri roky neskôr v Pjongčangu ešte nedokázala pretaviť svoju formu do medailového výsledku. Na tretí pokus by to už ako skúsená harcovníčka s 25 víťazstvami v pretekoch Svetového pohára a šiestimi medailami z majstrovstiev sveta vo vrecku mala dokázať. "Keď išla Petra na svoju prvú olympiádu, vravel som, že ide na skusy. Pred druhou olympiádou vyhrala viacero pretekov Svetového pohára, tlak na ňu bol väčší. Stále bola mladá, bolo to v jej prípade hop alebo trop. Dosiahla skvelé 5. miesto v kombinácii. Teraz už je skúsená, má v zbierke glóbusy a chýba jej len olympijská medaila," myslí si Garaj.

Jeho medailová prognóza je veľmi optimistická: "Petre prognózujem dve zlaté zo slalomu a kombinácie a jednu striebornú medailu v obrovskom slalome. Jedna zlatá bude pre rodinu, ktorá Petre dlhodobo vytvára podmienky na lyžovanie, druhá zlatá pre ňu ako pretekárku a nám trénerom, ktorí sme sa okolo nej motali a trénovali ju, stačí aj tá strieborná..."