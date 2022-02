Slovenskí reprezentanti odhaľujú zákulisie olympiády: Takto bývame v Pekingu

Nepanikária a sú v pohode. Slovenskú hokejovú reprezentáciu trápia aj po prílete do Pekingu problémy s koronavírusom, úsmev na tvárach im to však neberie. Partia hráčov sa už naplno aklimatizovala v olympijskej dedine, kde spolu bývajú roztriedení v apartmánoch. Obranca Šimon Nemec (17) a útočník Adrián Holešinský (25) opísali pre fanúšikov pravú realitu ZOH.

Jeden z apartmánov v olympijskej dedine bude obývať napríklad trojica hokejistov z Tipos extraligy – Nitran Adrián Holešinský, slovanista Samuel Takáč a Michalovčan Pavol Regenda. „V Pekingu je už cítiť, že sa blíži začiatok zimných olympijských hier. Zatiaľ je všetko super, dôležité je, že sme dorazili. Dostali sme pekný apartmán, v ktorom si budeme spolu nažívať. Čakáme každý deň na výsledky testov. Verím, že budeme všetci negatívni a budeme môcť fungovať normálne,“ povedal Adrián Holešinský. Ďalší ich spoluhráč z Nitry, obranca Šimon Nemec, taktiež nechal nahliadnuť do svojho súkromia v olympijskej dedine a zvedavé kamery objektívov nechal zájsť až do jeho izby, v ktorej je vidieť pravú realitu každodenného života hokejistu.

Naši chlapci už v dejisku absolvovali tréningové dávky. Boli voľnejšie, keďže hráči mali za sebou dlhý jedenásťhodinový let a museli sa v prvom rade aklimatizovať. Dlhú cestu prežíval každý z nich inak. „Pre mňa bol let vynikajúci, celý som ho prespal, takže to bolo veľmi rýchle. Potom sme museli splniť všetky tie testy a povinnosti. Čakalo nás príjemné slnečné počasie. Ubytovanie máme super, v jednom byte sme štyria a máme to rozdelené na izby, strava je pestrá,“ pochvaľoval si útočník Libor Hudáček.