Peking aj pod Tatrami: Olympijský festival v zimnom šate ovládne Štrbské Pleso

Štrbské Pleso ožije Pekingom. Tak, ako žil v lete Šamorín Tokiom. Areál zimných športov ponúkne možnosť vyskúšať si zimné športy známe i neznáme, zábavu i priame prenosy zo zimných olympijských hier v Pekingu!

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), ktorý zimnú edíciu Olympijského festivalu organizuje, verí, že sa tam zabavia deti i dospelí.

„Úspech Šamorína nás primäl k tomu, aby sme to skúsili aj v zime počas zimnej olympiády v Pekingu. Boli sme iba jeden z ôsmich národných olympijských výborov, ktorému sa niečo také podarilo zorganizovať v náročných pandemických opatreniach a napriek komplikáciám, ktoré v tom čase šport zažíval.

To nás inšpirovalo a chystáme zimnú verziu podujatia v Štrbskom Plese, a to od 10. do 13. februára,“ povedala marketingová riaditeľka SOŠV Kristína Czuczová, ktorá prezradila, že v spolupráci so športovými zväzmi ponúknu všetkým, ktorí prídu, možnosť vyskúšať si osem zimných športov, ktoré predvedú skúsení inštruktori a bývalí športovci.

Okrem tradičných verzií lyžovania (zjazdové a bežecké) to budú aj novšie, ako freeride, freestyle lyžovanie, snoubording, skialpinizmus, ktorý bude onedlho tiež olympijským športom, lezenie na ľadovej lezeckej stene, atď. Kto bude mať záujem, bude si to môcť vyskúšať a možno tam niektoré z detí objaví svoj talent či vášeň pre šport.

Súčasťou festivalu budú aj priame prenosy z olympijských hier na veľkoplošnej obrazovke, ale aj požičovňa lyží a bežiek či kultúrne akcie. „Naozaj každá veková kategória si tam niečo nájde,“ pokračovala K. Czuczová, ktorá zdôraznila, že sú pripravení aj na covidové prekážky... „Máme pripravené rôzne varianty A, B, C až Z a prispôsobíme sa všetkým opatreniam, ktoré nastanú,“ dodala ešte.