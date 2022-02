Hokejista Adam Liška odmietol rolu náhradníka v Pekingu: Pre toto som sa radšej vrátil do Ruska!

Slovenský hokejový útočník Adam Liška (22) odmietol pozíciu náhradníka v reprezentácii na olympiáde v čínskom Pekingu. Namiesto toho sa rozhodol vrátiť do Ruska. Toto je dôvod!

Slovenský útočník Adam Liška (22) priviezol z Ruska celý výstroj na Slovensko. Bol presvedčený, že jeho meno bude v nominácii na olympiádu v Pekingu. Hráva v najkvalitnejšej lige v Európe - KHL. Pravidelne nastupuje v prvom útoku Čerepovca a patrí medzi lídrov tímu. No zažil nemilé prekvapenie, keď zistil, že v nominácii chýba.

„Rozmýšľal som a k záveru som nedospel. Chcel som sa ukázať na Švajčiarskom pohári, ale, žiaľ, zranil som sa na rozcvičke pred prvým zápasom. Napriek tomu som odohral v tejto sezóne takmer 50 zápasov v KHL, v ktorých ma určite mohli sledovať," hovoril po zverejnení olympijskej nominácie pre Denník Šport.

Liška odmietol možnosť byť súčasťou "taxi tímu" reprezentácie v Pekingu a namiesto cesty do Číny zvolil návrat do Ruska. Tam sa pripravuje so spoluhráčmi z Čerepovca na pokračovanie sezóny KHL.

„Bol som v zálohe. Povedal som, že nechcem ísť do Číny, pretože sa tam nedá trénovať. Myslel som si, že budeme trénovať spolu ako tím, ale nakoniec som trénoval sám v posilňovni aj na ľade. Som veľmi rád, že tu pracujem s tímom," cituje Adama Lišku Severstaľ Čerepovec na oficiálnom klubovom účte na sociálnej sieti twitter.