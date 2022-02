Chelsea odcestuje na MS klubov bez trénera: Tuchela vyradil z hry covid!

Úradujúci víťaz futbalovej Ligy majstrov Chelsea Londýn sa na majstrovstvách sveta klubov FIFA zrejme bude musieť zaobísť bez trénera Thomasa Tuchela.

Nemec mal pozitívny test na koronavírus a v sobotu nebude ani na lavičke tímu v stretnutí FA Cupu proti Plymouthu.



Výprava The Blues okamžite po stretnutí naberie kurz do Spojených arabských emirátov. Tuchel však bude na palube lietadla chýbať. Z povinnej izolácie bude môcť odísť najskôr vo štvrtok. Už v stredu pritom čaká anglický klub semifinále turnaja. Finále a zápas o bronz sú na programe v sobotu. Londýnčania dúfajú, že po negatívnych testoch by sa mohol tréner pridať k mužstvu neskôr.



O MS klubov prišiel aj obranca "modrých" Reece, ktorého vyradilo nedoliečené zranenie zadného stehenného svalu. Informovala agentúra AP.