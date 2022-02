Medlová pozná výsledok vyšetrení: Má šancu štartovať v Big Air?

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová má natiahnutý postranný vnútorný väz v pravom kolene.

Podľa šéflekára slovenskej výpravy na ZOH v Pekingu Romana Fana nie je vylúčené, že bude môcť súťažiť aspoň v druhej freestyleovej disciplíne - Big Air.



Po tom, čo Medlová absolvovala MRI vyšetrenie, Fano uviedol: "Magnetická rezonancia aj klinické vyšetrenie preukázali, že došlo k natiahnutiu postranného vnútorného väzu v Klaudiinom pravom kolene. Je to koleno, ktoré mala v minulosti dvakrát operované. Celkove však vyšetrenia preukázali, že to nie je také zlé. Teraz bude mať tri dni od snoubordu pokoj a potom skúsi koleno zaťažiť. Je možné, že v disciplíne Big Air bude môcť nastúpiť. Určite to nie je vylúčené," sprostredkoval TASR jeho slová hlavný tlačový atašé slovenskej výpravy v Pekingu Ľubomír Souček.



Medlová v príprave na preteky slopestyle utrpela zranenie kolena a nemohla sa predstaviť v sobotňajšej kvalifikácii. Dvadsaťosemročná pretekárka si zranila koleno počas tréningu pred súťažou v strednej časti trate. V štartovke pôvodne ešte figurovala s číslom 15, no po prvých pretekárkach sa pri jej mene objavilo "DNS".



"Stalo sa mi to po tréningu krátko pred súťažou," povedala Medlová. "Pri prvom skoku som zle dopadla a zvrtlo sa mi koleno, s ktorým mávam chronické problémy. V prvej chvíli to bolelo ukrutne a zľakla som sa, že som si natrhla väz. Sťažka som odkrivkala do priestoru ´lounge´ a pri pohyboch nohy do strán som cítila ostrú bolesť. Potom sa mi však hodinu venoval fyzioterapeut a bolesť do značnej miery ustúpila. Bolo to oveľa lepšie. Uvidíme, čo ukáže vyšetrenie. Možno po ďalších fyzioterapiách a po zatejpovaní kolena to pôjde," uviedla pre olympic.sk.



Kvalifikácia Big Air je v programe ZOH až 14. februára, čiže o viac než týždeň. V prípade, že Medlová na ňu bude môcť nastúpiť, presunie sa do dediny v Pekingu, pretože súťaže v Big Air sa uskutočnia v Šou-kangu na predmestí Pekingu. Pre Medlovú je to druhé vystúpenie pod piatimi kruhmi, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu obsadila v slopestyle 24. a v Big Air 23. miesto.