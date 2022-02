Tréner Medlovej o dramatických chvíľach pred štartom: Zdržiaval som to čo najdlhšie, aby sme neprepásli šancu

Vystúpenie slovenských športovcov na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu sa nemohlo začať horšie.

Účinkovanie päťdesiatčlennej ekipy pod piatimi kruhmi mala spustiť ako prvá snoubordistka Klaudia Medlová, no v sobotu sa nakoniec ani len nepostavila na štart kvalifikácie svojej obľúbenejšej disciplíny slopestyle. Necelú hodinu pred ním totiž pri tréningu zle dopadla a zranenie ľavého kolena jej vystavilo stopku.



Už dvojnásobná olympionička si chcela vylepšiť umiestnenie spred štyroch rokov v Pjongčangu, kde obsadila 24. miesto. Ani tam však neštartovala v kvalifikácii. Vtedy zaúradovalo počasie a pre silný vietor museli prvú časť súťaže zrušiť, pričom všetky pretekárky postúpili do finále. Teraz však Medlovú vyradilo zranenie zo súťaže úplne. Navyše si poškodila problémové koleno. Konkrétne vnútorný meniskus, s vonkajším má problémy už dlhodobo. "Hneď ako dopadla, vedela, že to nie je dobré. Vravela, že takúto bolesť ešte nezažila, že je úplne iná, akú mala predtým. Dal som jej snoubord dole z nôh a nevedela ani chodiť. Museli sme ju zniesť dole do tepla a hneď sme na tom začali pracovať s fyzioterapeutom," opísal smolnú udalosť jej tréner Matej Matys.



Zranenie utrpela okolo desiatej miestneho času, pričom kvalifikácia sa začínala už o 45 minút. Medlová i jej tréner do poslednej možnej chvíle čakali, či by predsa len mohla nastúpiť, no tesne pred jej jazdou musel kouč oznámiť organizátorom smutný verdikt. "Fyzioterapeut bol s ňou a ja som išiel na štart, či bude schopná ísť. Zdržiaval som to čo najdlhšie, aby sme náhodou neprepásli šancu. No keď to došlo do bodu, že vedeli, že to nebude možné, oznámil som to, aby nečakali a mohli pustiť ďalšiu pretekárku. Ešte som jej volal, no desať minút pred jej štartom som to odpískal aj ja," povedal tréner.



Spolu s Medlovou dúfajú, že sa stihne dať dokopy pred súťažou Big Air, ktorá je na programe 14. a 15. februára na pekinskom predmestí Šou-kang. O všetkom však rozhodne vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktorého výsledok by mal byť známy v sobotu večer či nedeľu: "Koleno je nestabilné z oboch strán, takže by bol pre ňu problém štartovať. Je lepšie trošku ho nechať zahojiť a skúsiť Big Air. Ak sú tam aj natiahnuté väzy, tak máme päť dní, ak by to bolo roztrhnuté, tak sa s tým už pravdepodobne veľa robiť nedá."



Matys prezradil, že jeho zverenkyňa obľubuje z oboch disciplín viac slopestyle: "Pri ňom sa predsa len viac vyhrá, môže predviesť viac trikov a točiť do rôznych strán. V tejto disciplíne však vo veľkej miere ovplyvňuje trať aj počasie. Podľa toho, čo som videl v 1. kvalifikačnej jazde, tak kvôli vetru dnes baby nešli vôbec naplno, ale tak na 50 až 55% toho čo vedia. Všetky boli opatrnejšie."



V Big Air však má v uplynulom období lepšie výsledky. "Má ho menej rada, pretože je to monotónnejšie, ale u nás sa to v podstate jazdí dokopy, takže sa to nedá odseparovať. Na druhej strane, výsledky z posledných rokov mala lepšie v Big Air. Ja sa na to teda teším a dúfam, že sa nám ju podarí dostať do stavu, aby odjazdila to najlepšie, čo vie. Disciplíny sú dve a v podstate stále môže predviesť svoje najlepšie triky. Z tohto pohľadu ešte nie je nič stratené a olympijské hry pre ňu môžu dopadnúť stále výborne," uviedol na otázku TASR.