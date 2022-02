Hokejistu Pospíšila vystrašil pozitívny test, napokon si užíval ceremoniál: Trochu zima, ale niečo nádherné!

Kristiána Pospíšila prekvapil pozitívny test po prílete do dejiska ZOH, pretože koronavírus prekonal pred troma týždňami. Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie si však napokon po kontrolných testoch mohol užívať atmosféru olympiády na otváracom ceremoniáli.

Pospíšila prekvapila pozitivita po prílete do Pekingu, spolu s ním sa nepríjemnú správu dozvedeli aj útočník Tomáš Jurčo a obranca Samuel Kňažko. "Bol som z toho dosť nervózny, lebo som mal Covid pred tromi týždňami. Takže ma to prekvapilo. Ale neveril som tomu a ukázalo sa, že právom. Neviem, či mi test zachytil niečo z toho covidu predtým," zamyslel sa Pospíšil.



Dvadsaťpäťročný útočník musel absolvovať dva kontrolné testy a po potvrdení negativity si už v sobotu zatrénoval so spoluhráčmi. "Bol som rád, že som si mohol zatrénovať, užil som si to. Bude to snáď lepšie a lepšie."



Pospíšil našťastie nebol v karanténe dlho, problém mu nerobila ani aklimatizácia. "S tou ja nemám problém, viem sa prispôsobiť. Akurát som cítil na tréningu, že nie som ešte úplne stopercentný. Po tom kontrolnom testovaní som prespal celú noc."



Výsledok mal slovenský hokejista o tretej ráno, preto sa hneď po prebudení mohol tešiť na otvárací ceremoniál. "Bolo to niečo nádherné. Každý to chce vidieť a užili sme si to. Bola nám trocha zima, ale zniesli sme to vďaka nadšeniu z toho, čo vidíme," uviedol Pospíšil, no telefón mal počas udalosti vo vrecku: "Ja som si to nenatáčal, užíval som si to. Ale chalanom som hovoril, nech natáčajú a pošlú mi to."



Hokejisti si v Číne pochvaľujú aj stravu a páči sa im aj hala National Indoor Stadium, kde už dvakrát trénovali. V druhej hale Wukesong Aréne sa ešte nepredstavili. "V strave sa ešte hľadám, lebo tu je toho dosť. Pozerám, čo mi bude chutiť. Ale výber je pestrý a myslím si, že každý z nás je spokojný. Hala je nádherná a veľká. Na prvý moment mám dobrý pocit," dodal Pospíšil.