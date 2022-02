Obrovská smola Medlovej: Zranila sa tesne pred štartom v slopestyle! Stihne Big Air?

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová napokon neštartovala v disciplíne slopestyle na ZOH v Pekingu. V príprave na preteky utrpela zranenie kolena a nemohla sa predstaviť v sobotňajšej kvalifikácii. Jej tréner Matej Matys verí, že sa dá dokopy pred svojím druhým štartom na ZOH v Big Air.

Dvadsaťosemročná pretekárka si zranila koleno počas tréningu pred súťažou v strednej časti trate. Následne išla k fyzioterapeutovi a neskôr ju čaká vyšetrenie magnetickou rezonanciou. V štartovke pôvodne ešte figurovala s číslom 15, no po prvých pretekárkach sa pri jej mene objavilo "DNS".



"Stalo sa mi to po tréningu krátko pred súťažou," povedala Medlová. "Pri prvom skoku som zle dopadla a zvrtlo sa mi ľavé koleno, teda v mojom prípade zadné. Je to koleno, s ktorým mávam chronické problémy. V prvej chvíli to bolelo ukrutne a zľakla som sa, že som si natrhla väz. Sťažka som odkrivkala do priestoru ´lounge´ a pri pohyboch nohy do strán som cítila ostrú bolesť. Potom sa mi však hodinu venoval fyzioterapeut a bolesť do značnej miery ustúpila. Bolo to oveľa lepšie. Uvidíme, čo ukáže vyšetrenie. Možno po ďalších fyzioterapiách a po zatejpovaní kolena to pôjde," uviedla pre olympic.sk.

"V polovici tréningu pred kvalifikáciou, okolo desiatej hodiny, preletela skok ďalej ako väčšinou dopadávala a tým pádom namiesto rotácie o 540 stupňov pretočila až do 720 stupňov. Dopadla tak väčšou váhou na koleno, ktoré má zranené a s ktorým máme problémy. Zranila si vnútorný meniskus. Keďže s vonkajším má problémy už dlhodobo, tak bolo to koleno nestabilné a neodjazdila by preteky. Potrebuje to pár dní regenerácie a uvidíme, či tam nie je aj niečo s väzmi. Takže musíme ísť na magnetickú rezonanciu a potom uvidíme, čo sme schopní urobiť s tým kolenom," uviedol Matys.



Spolu s Medlovou dúfajú, že sa stihne dať dokopy pred súťažou Big Air, ktorá je na programe 14. a 15. februára na pekinskom predmestí Šou-kang. "Zatiaľ to vyzerá tak, že Klaudia by mohla štartovať v súťaži Big Air. Máme nejakých päť dní, aby sme ju dali dokopy," dodal Matys.



Pre Medlovú je to druhé vystúpenie pod piatimi kruhmi, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu obsadila v slopestyle 24. a v Big Air 23. miesto.