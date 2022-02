Lyžiar Andreas Žampa sa dočkal: Negatívny test a môže sa letieť do Číny!

Dočkal. Slovenský alpský lyžiar Andreas Žampa (28), ktorý už mal pôvodne byť v Pekingu, ale pre utorňajší neurčitý výsledok PCR testu sa rozhodol neriskovať a necestovať do dejiska olympiády, dnes nabral smer Peking. Ďalší test na koronavírus bol už negatívny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kým jeho brat Adam v Pekingu už testoval trate, Andreas posilňoval a jazdil na stacionárnom bicykli. Takýmto spôsobom si doma krátil karanténu.

V utorok predpoludním vyrazila do dejiska olympijských hier druhá várka slovenských alpských lyžiarov, keď do lietadla nasadli Adam Žampa a Rebeka Jančová. Pôvodne mal cestovať aj Andreas Žampa, proti však bol neurčitý výsledok PCR testu. Mladší z bratskej dvojice zostal radšej preventívne v karanténe, v ktorej čakal na výsledok ďalšieho testu.

„Ja sa cítim úplne v pohode a o. k. Verím, že test bude negatívny a ja v piatok odletím do Pekingu,“ vyjadril sa pre Nový Čas Andreas Žampa, ktorý tréningovo nezaháľa ani počas karantény.

„Posilňujem a veľa jazdím na stacionárnom bicykli,“ pokračoval slovenský reprezentant, ktorý je v kontakte so svojím starším bratom Adamom. „Dal mi vedieť, že pricestovali v pohode a že všetko je v poriadku. Už sa teším, že sa s ním aj ostatnými čoskoro stretnem a zabojujeme o dobrý výsledok,“ zaželal si Andreas.

A čo by to v jeho prípade znamenalo v praxi? „Mojím cieľom je dokončiť to, čo som začal v Kórei, kde som mal jedno dobré kolo a chýbalo mi päť bránok do cieľa, aby som urobil dobrý výsledok. Takže do Číny idem s tým, aby som podal dobrý výkon v obidvoch kolách a uvidíme, ako to napokon dopadne,“ dodal Andreas.