Taliansky denník v tom má jasno: Zostane Stano Lobotka v Neapole?

Poslal preč twiinsku Danielu Nízlovú (35), matku svojej dvojročnej dcérky Lindy, schudol deväť kilogramov a vystúpil z tieňa. Stredopoliar Stanislav Lobotka (27) začína písať v Neapole futbalovú kapitolu, o akej sníval pred dvoma rokmi po príchode zo španielskej Celty Vigo.

Podľa talianskeho denníka Gazzetta dello Sport využil Neapol opciu na predĺženie jeho zmluvy do roku 2025 a vy­jde ho to ročne asi na 2 milióny eur netto. Noviny píšu, že 20 miliónov vynaložených na jeho prestup z Viga, čo viacerí po jeho prvom roku účinkovania v tíme považovali za plytvanie, sa nakoniec stali dobrou investíciou.

„Až do minulého leta to bolo akési UFO zhodené na Neapol. Mnohí sa ironicky čudovali, že Stanley Lobotka, keďže je Slovák, by mohol byť akýmsi dedičom Mareka Hamšíka. S príchodom Luciana Spallettiho sa veci začali meniť,“ uviedol denník.

Rodák z Trenčína sa stal ústredným bodom projektu nového kouča Spallettiho, ktorý ho chcel do tímu už pred tromi rokmi, keď viedol Inter Miláno. Kým v minulom ligovom ročníku Lobotka odohral iba 139 minút, v tomto už 890. Jeho čísla výrazne stúpli aj v úspešnosti prihrávok, v počte získaných lôpt či vo vytvorených šanciach.