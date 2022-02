V Pekingu pribudli ďalšie pozitívne prípady: Jedna osoba v našej výprave je v karanténe

Vedenie slovenskej misie na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu je krátko pred štartom spokojné s podmienkami pre športovcov. Problémy robí iba doprava z olympijských dedín na športoviská, keďže s jej zabezpečením majú čínski organizátori mierne ťažkosti.

Priamo v Pekingu je zatiaľ bez väčších problémov aj zdravotná situácia. Z výpravy je len jedna osoba v karanténe, no ako blízky kontakt infikovaného na koronavírus a s negatívnymi výsledkami testov.

Vo štvrtok dorazila do dejiska hier už aj najpočetnejšia časť športovcov - hokejový tím. "Stále sme vo fáze, že ešte nie sú prípravy definitívne dokončené. Dnes nám prileteli hokejisti a tým pádom by sme mali mať uzavretú celú výpravu. Teda až na výnimky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s odkladanými letmi, v dôsledku situácie s koronavírusom a prípadnými nejasnými či pozitívnymi testami. Na to reagujeme operatívne," uviedol na úvodnej tlačovej konferencii vedúci výpravy SR Roman Buček. Ten zastával rovnakú úlohu aj pred polrokom na olympiáde v Tokiu.

Do Pekingu ešte neodleteli lyžiari Andreas Žampa po neurčitom výsledku PCR testu a Petra Hromcová, ktorá mala pozitívny výsledok. Tí by mali podľa hlavného lekára výpravy Romana Fana odletieť do piatka 4. februára. Priamo v dejisku hier je jeden člen výpravy v karanténe, no nemal pozitívny test.

"V našej výprave máme len jedného sledovaného, je identifikovaný ako blízky kontakt a po troch dňoch bude už taktiež voľný, keďže je opakovane negatívny pri testovaní dvoch PCR testoch každý deň. Nemáme žiadne ďalšie zdravotné ťažkosti a ani zranenia. Takže zo zdravotného hľadiska je zatiaľ v našej výprave všetko v poriadku," povedal Fano.

"Zo zdravotného hľadiska sa príprava na hry začala už dávno pred nimi edukáciou všetkých potenciálnych členov výpravy. Ako vidím, oplatilo sa nám to. Dostali sme sa do krajiny, ktorá má najprísnejšie protipandemické opatrenia a aj ich veľmi prísne dodržiava. V každej olympijskej dedine máme jedného lekára aj fyzioterapeutov. Pred odletom sme riešili niekoľko pozitívnych športovcov a členov výpravy. Myslím si, že do 4. februára by mali všetci, aj tí, ktorí sú teraz v karanténe, alebo ich sledujeme a nedovolili sme im odletieť, mali odletieť," dodal.

Buček i hlavný lekár momentálne pôsobia v olympijskej dedine v Jen-čchingu, kde bude bojovať o medaily najväčšia slovenská nádej na úspech Petra Vlhová. "Mali sme možnosť vidieť všetky tri olympijské dediny v Pekingu, Jen-čchingu i Čang-ťia-kchou. Momentálne pôsobíme v Jen-čchingu, prostredie je veľmi dobré a v dedine sú všetky služby, ktoré športovci potrebujú k príprave. Majú zabezpečenú aj 24-hodinovú jedáleň, čiže z tohto pohľadu nie sú žiadne ďalšie dodatočné požiadavky," uviedol Buček.

Šéf výpravy uviedol, že spokojnosť panuje aj s úrovňou všetkých športovísk: "Sú pripravené na špičkovej úrovni, aj keď sneh v okolí olympijskej dediny v Jen-čchingu nie je skoro žiadny. To isté platí aj o stredisku v Čang-ťia-kchou, kde budú súťaže v biatlone, bežeckom lyžovaní, snoubordingu a v akrobatickom lyžovaní. Tam už máme dedinu naplnenú a všetci, ktorí mali prísť, prišli bez problémov. Dôležité je, že sa nestratila ani žiadna časť športového výstroja. Všetci športovci majú podmienky, aké majú mať."

Problémy zatiaľ robí najmä doprava, keďže presuny medzi olympijskými dedinami a športoviskami zaberajú veľa času. "Tam sa boríme s veľkými problémami a sú aj v rovine komunikačnej s našimi dobrovoľníkmi i personálom, ktorý zabezpečuje ďalšie služby. Mávame pravidelné mítingy vedúcich výprav, kde je celý rad sťažností, ktoré sa hrnú na organizátorov. Mnohé sú samozrejme vyriešené v krátkom čase, ale s niektorými sa boria stále," uviedol Buček.

Pribudlo ďalších 55 pozitívnych prípadov

V dejisku ZOH v čínskom Pekingu zaznamenali v stredu ďalších 55 prípadov koronavírusu, čo je najviac za jeden deň.

Organizátori vo štvrtok informovali, že 29 z nových pozitívnych zachytili testy po prílete na Medzinárodné letisko hlavného mesta Peking a 26 sa objavilo v uzavretej bubline, ktorá oddeľuje účastníkov hier od verejnosti. Od 23. januára tak organizátori zaznamenali už 287 pozitívnych prípadov.

TASR pripomína, že v predchádzajúci deň zachytili 32 prípadov koronavírusu, z toho 17 sa objavilo v olympijskej bubline. Do stredy museli hospitalizovať jedenásť osôb, nikto však nebol vo vážnom stave, uviedol šéf lekárskeho výboru ZOH Brian McCloskey.