Košice Crows vystupuje z hádzanárskej ligy: Ohrozená ďalšia existencia!

Hádzanársky klub Košice Crows požiadal o vystúpenie zo súťaží riadených Slovenským zväzom hádzanej pre sezónu 2021/2022. S najväčšou pravdepodobnosťou tak nedokončí prebiehajúcu extraligovú sezónu, pričom je otázna aj jeho ďalšia existencia.

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Košické "vrany" sú po 16 odohraných zápasoch na 10. mieste 12-člennej extraligovej tabuľky. V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 zaznamenali 5 víťazstiev, pričom posledný zápas odohrali ešte 18. decembra na palubovke klubu Záhoráci Stupava/Malacky.



TASR cituje z vyjadrenia Košice Crows z oficiálnej stránky klubu: "Za uplynulých 22 mesiacov, počas ktorých trvá pandémia, bola hala 16 mesiacov úplne zatvorená, a zvyšných 6 mesiacov fungujeme zhruba na 25 percent. No predsa sme aj v týchto extrémne náročných podmienkach pokračovali a v sezóne 2020/2021 sme získali 3. miesto v Niké Handball extralige, čo bol asi jeden z najlepších zážitkov v našich životoch. Práve v týchto katastrofálnych časoch sme očakávali zo strany zriaďovateľa mužskej Extraligy pochopenie, podporu a racionálne pristupovanie k potrebám, ale aj k vzniknutým problémom klubov, počas pandémie a k ich napomáhaniu v ďalšom fungovaní a prekonaní ťažkej situácie počas pandémie, k čomu však nedošlo. Žiaľ, namiesto toho sme sa často dostali do nezmyselných konfliktov so SZH, represií, pokút, a to všetko spolu v kombinácii s pandémiou je v tomto momente pre ďalšie fungovanie nášho športového klubu do času kým pandémia plne neskončí nemožné. Počas pandémie sme museli prekonať extrémne náročne situácie, a preto ako aj z množstva ďalších dôvodov sme poslali SZH oficiálny dokument o vystúpení klubu Košice Crows zo súťaží v súťažnom ročníku 2021/2022 v Slovenskom zväze hádzanej a to až do odvolania, respektíve kým pandémia plne neskončí."