MMA bojovník Štrbák: Toto bola príčina infarktu! Prehovoril aj o predošlom infarkte a prognóze návratu

Slovenský bojovník MMA Miroslav Štrbák (33) prezradil príčinu srdcového infarktu, ktorý utrpel začiatkom roka počas tréningu. Prehovoril aj o prognóze potenciálneho návratu. Uvidíme ho ešte bojovať?

Začiatkom roka dostal slovenský MMA bojovník Miroslav Štrbák (33) ťažký infarkt na tréningu v bratislavskej telocvični OFA. Prvú pomoc mu poskytli tímoví kolegovia Igor Daniš, Tomáš Deák a Martin Sily. Oživovali ho do príchodu záchranky, zachránili mu život.

Štrbák ležal v nemocnici na Kramároch niekoľko dní v umelom spánku, rekonvalescenciu skomplikoval aj koronavírus, ktorým sa nakazil. Napokon sa doslova zázračne dokázal zotaviť a už niekoľko dní je doma.

Čo spôsobilo jeho kolaps prezradil v rozhovore pre portál šport.sk. „Príčina infarktu? Prepracovanosť a pretrénovanosť. Robil som strašne veľa vecí naraz a neoddychoval som. V práci som mal toho dosť a do toho som dával ťažké tréningy, keďže som mal mať zápas. To bolo spúšťačom.”

Štrbák menší infarkt prekonal už v minulosti. Priznal, že o tom vie. Stalo sa to pred jeho posledným zápasom. Presne pred rokom porazil v parádnom súboji Karola Ryšavého po troch kolách na body.

„Je to pravda. Stalo sa to pred súbojom s Karolom Ryšavým. Doktori mi vtedy povedali, že mi na chvíľu nefungovala jedna zo srdcových komôr. Aj tak som ale trénoval ďalej a ten duel s Karolom absolvoval. Bol to pre mňa vážne veľký zápas," hovoril pre portál kaocko.cz.

Miroslav Štrbák sa aktuálne zotavuje doma, naberá sily, no netají, že pravidelné tréningy mu chýbajú. Prognózy ohľadom prípadného návratu vyzerajú pozitívne. Potrebuje však ísť na operáciu.

„Samozrejme by som chcel trénovať čo možno najskôr. Či to ale bude vôbec možné, o tom by mala rozhodnúť až operácia srdca. Pokiaľ dobre dopadne, doktori mi povedali, že potom už by som mohol začať zvoľna zase trénovať. Je to pre mňa pozitívna správa," dodal.