Shiffrinová o psychickej traume pred ZOH: Čo desí Vlhovej konkurentku?

Tá jazva na duši sa nikdy nezahojí! Včera to boli dva roky, čo Mikaela Shiffrinová (26) navždy stratila milovaného otca Jeffa († 65), ktorý skonal na následky pádu zo strechy ich domu. Fenomenálna americká lyžiarka sa dodnes nevyrovnala s jeho náhlym odchodom. Prvou vecou po príchode do Pekingu bola spomienka práve na neho.

Dvojnásobná olympijská víťazka zavesila na instagram svoju fotografiu zo školských čias spolu s otcom, ktorý mal na jej kariéru obrovský vplyv. „Dalo by sa toľko povedať a aj vôbec nič. Nemôžu to byť dva roky. Chýbaš mi a môjmu zlomenému srdiečku tiež. Len si želám, aby si sa mohol vrátiť domov. Len... Veľmi ťa milujem,“ napísala stále užialená Mikaela pod spoločný záber.

Najväčšia slalomová súperka Petry Vlhovej nebojovala v príprave na olympiádu len s duševnými démonmi po smrti otca. Sužovali ju aj bolesti chrbta a pridal sa i pozitívny test na koronavírus. Milióny Američanov napriek tomu čakajú od nej iba víťazstvá. Shiffrinová im odkázala, že tie neprídu automaticky. Spomenula krajanku, športovú gymnastku Simone Bilesovú, ktorá odstúpila z letných hier v Tokiu pre psychické problémy, keď predtým opísala, ako ju zneužíval tímový lekár americkej reprezentácie.

Šesťnásobnú majsterku sveta mrzí, že fanúšikovia nie vždy chápu, čo všetko sa skrýva za ich extrémnymi nárokmi na neustále triumfy. „Vždy je to desivé. Okrem lyžovania nemôžete mať pod kontrolou aj výsledok,“ zdôraznila pre Associated Press. Tragédia s otcom v nej zvýšila pocit strachu. „S mamou sa necítime bezpečne. Súvisí to aj s pandémiou a so všeobecnou frustráciou z ľudí, ktorí to zrejme nechápu.“ Na mysli mala tých, ktorí neberú situáciu okolo koronavírusu vážne.

Hviezdna Shiffrinová by chcela v Pekingu absolvovať všetkých päť disciplín. O štarte v zjazde sa však rodáčka z Vailu rozhodne až v dejisku hier.