Obranca Martin Gernát: Formu si chcem preniesť aj do nároďáku

Cíti sa zdravotne fit a v hernej pohode. Obranca švajčiarskeho tímu HC Lausanne Martin Gernát (28) sa teší na premiérovú účasť pod piatimi kruhmi. Pred dnešným odletom do Pekingu prezradil, že počas vianočných sviatkov prekonal koronavírus a verí, že si klubovú formu prenesie aj do národného tímu.

Gernát je v posledných rokoch stabilným členom hokejovej reprezentácie a kanadský kouč Craig Ramsay ho povolal aj na olympiádu do Pekingu. „Samozrejme, že sa teším na zimné hry. Cítim sa v hernej pohode, v posledných dueloch švajčiarskej ligy sa mi darilo aj bodovo, takže verím, že si formu prenesiem aj do nároďáku,“ prezradil Martin, ktorého netešia komplikácie v našej výprave ohľadne pozitívnych testov útočníkov Cehlárika a Krištofa.

„Musíme sa s tým vyrovnať. Verím, že do prvého zápasu, ktorý hráme 10. februára proti Fínsku, budú všetci chalani schopní nastúpiť,“ pokračoval skúsený obranca, ktorý nedávno prekonal koronavírus. „Počas vianočných sviatkov sme mali nákazu v celom mužstve a dostal som to aj ja. Tri dni som s tým trošku bojoval, potom to už bolo v pohode,“ dodal líder našej defenzívy.