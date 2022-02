Hokejisti nabrali smer Peking: Pozrite, ako vyzeral ich odchod

Slovenská hokejová reprezentácia vyrazila na olympijské hry do Pekingu! Pozrite si odchod našich chlapcov a tiež ako sa tréner Craig Ramsay rozlúčil s fanúšikmi na Slovensku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Slovenská hokejová reprezentácia dnes nabrala smer Peking. Výprava v stredu popoludní vyrazila z Bratislavy na rakúske letisko Schwechat. Z toho odlieta o 19.40 do tureckého Istanbulu a tam prestúpi na let do čínskeho Pekingu, dejiska zimných olympijských hier.

Krátko pred odchodom zo Slovenska sa reprezentácia dozvedela dve pozitívne správy. Test trénera brankárov Jána Lašáka na covid-19 bol falošne pozitívny a tak nechýbal vo výprave. Negatívny test mal aj útočník Michal Krištof, ktorý mohol tiež odcestovať.

Čaká sa ešte na to, ako sa vyvinie situácia s obrancom Máriom Grmanom a útočníkom Petrom Cehlárikom. Obaja mali pozitívne testy, zostali preto na Slovensku. Je možné, že do Pekingu odcestujú neskôr a napokon posilnia slovenský tím.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho vstúpia do turnaja od štvrtka 10. februára. V skupine sa postupne stretnú s Fínskom, Švédskom a Lotyšskom.