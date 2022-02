Prvé dojmy tímu Petry Vlhovej z Pekingu: Keď vyšli na kopec, boli prekvapení

Prvé dojmy tímu Petry Vlhovej (26) z olympijského prostredia v Pekingu sú vynikajúce. Brat slovenskej lyžiarky Boris Vlha pre TASR uviedol, že sú dokonca najlepšie, aké na ZOH zažili. Príjemne prekvapení sú nielen z tratí, ale aj z ubytovania.

Do Pekingu, dejiska XXIV. ZOH, dorazil celý tím v pondelok popoludní miestneho času. Predtým sa Vlhová zúčastnila na hrách v Soči (2014) a v Pjongčangu (2018).

"Prvý pocit bol veľmi príjemný. Z ubytovania, ale aj celkovo je vynikajúci. Izby sú parádne, všetko je nové, čisté a upratané. Boli sme veľmi prekvapení. Zatiaľ to je v tomto smere najlepšie, čo sme na ZOH zažili," uviedol Vlha.

V stredu si slovenská lyžiarka vyskúšala trať a aj s ňou bol celý tím nadmieru spokojný. "Keď sme vyšli na kopec, boli sme prekvapení. Najmä z toho, v akom teréne to vybudovali. Trate sú celkom ťažké a strmé, ale vynikajúce. Som zvedavý na mužský a ženský zjazd, vyzerá zaujímavo," zhodnotil Vlha.

Redaktori TASR sa museli dostať do cieľových priestorov zjazdovky v Jen-čchingu po polhodinovej ceste serpentínami, prvý pohľad na trať bol optimistický. Vlha potvrdil, že nielen optickým pohľadom je v perfektnom stave: "Sneh je výborný, trate veľmi dobre, až vynikajúco pripravené. Je to rovina bez hrbov, ak aj sú, tak veľmi málo. Sneh je agresívny, ako kde je premrznutý a vyfúkaný. Je iný ako všade, kde sme lyžovali, aj iný ako v Amerike."

Netypické pre lyžiarov je v Čínskom národnom centre zjazdového lyžovania aj to, že od cieľa sa dá dostať po ďalšej zjazdovke až dolu do olympijskej dediny. Brat slovenskej reprezentantky si túto nevšednú vymoženosť možno vyskúša: "Ešte sme ňou nešli, pretože nám povedali, že nemôžeme, ale niektoré tímy ju zišli. Uvidíme, je celkom dlhá, možno to vyskúšame. No Peťa pôjde vždy lanovkou, nech si oddýchne."

Bezproblémové fungovanie si pochvaľujú aj servismani. "Okolo servisu nie je žiadny problém, všetko je vynikajúco zorganizované. Chalani majú dobrú lyžiarsku miestnosť, všetko ide podľa plánov. Nevideli sme žiadne nedostatky," potvrdil Vlha.

Dodal, že tímu sa páči aj dobrá organizovanosť pri testovaní, ktoré musia akreditovaní účastníci na hrách absolvovať denne. "Zatiaľ je úplná pohoda a dúfam, že aj bude. Testovanie je veľmi jednoduché. Väčšinou sa testujeme po ceste na raňajky, zaberie to minútku a ideme ďalej. Celkový dojem je naozaj vynikajúci, je to fakt super."