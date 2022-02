Najznámejší sukničkár F1 David Coulthard je znovu zamilovaný: Škót vymenil Belgičanku za Švédku

Nikdy sa netajil tým, že sa mu páčia krásne a najmä mladé ženy. Legendárny škótsky pilot F1 David Coulthard (50) bol notoricky známym playboyom!

Deväť rokov sekal dobrotu v manželstve s belgickou moderátorkou Kareen Minierovou (48), no aj tomuto vzťahu je koniec. Britské médiá informujú, že Belgičanku vymenil za Švédku. Ako inak oveľa mladšiu...

Bývalý hviezdny pilot McLarenu i Red Bullu, ktorý bol viackrát aj na Slovensku, kde napr. v júni 2007 krstil tunel Sitina, sa novou láskou vôbec netají! S 27-ročnou švédskou modelkou Sigrid Silversandovou sa ruka v ruke prechádzajú ulicami Londýna a vymieňajú si rôzne nežnosti.

Portál dailymail.co.uk tvrdí, že sexi plavovláska ho ulovila už dávnejšie, a že na ruke odborníčky Sky Sports už viac ako rok chýba obrúčka.

„Prvýkrát v živote som s niekým, koho dôveru nechcem stratiť. To sa mi nikdy v minulosti nestalo. Ak žijete so ženou, ktorá stále prikyvuje áno, je to zbytočné. Aby to bolo zaujímavé, treba prekonať určité ťažkosti,“ vyhlásila pre britskú tlač škótska ikona F1 na margo nového vzťahu, o ktorom zrejme iba David tuší, koľký v poradí vlastne je...

Coulthard a Minierová sa zosobášili v roku 2013 po tom, čo sa stretli, keď robila spravodajstvo o F1 pre francúzsku televíziu. Majú syna Daytona, ktorý sa narodil v roku 2008. Dvojicu spolu naposledy videli na verejnosti vo Wimbledone 2019.