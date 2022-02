Tréner slovenských futsalistov Marián Berky: Som hrdý na všetkých hráčov

Slovenskí futsalisti si na ME v Holandsku spravili dobré meno. Už postupom zo základnej C-skupiny splnili cieľ, ktorý si pred ich úplne prvým účinkovaním na veľkom turnaji stanovili.

Štvrťfinálová prehra 1:5 s favorizovaným Španielskom vôbec nepokazila dojem z ich vydareného vystúpenia na šampionáte a tréner Marián Berky mohol spokojne hovoriť o tom, aký je hrdý na svojich zverencov.

"Náš cieľ bol postup zo skupiny, ten sa nám podaril. Najskôr sme na turnaji chceli streliť prvý gól, čo nám vyšlo už v prvom zápase s Ruskom. Potom sme chceli získať aspoň bod, ktorý sme uhrali proti Poľsku. Tretí cieľ bol postup. Škoda, že sme hrali o semifinále so španielskym tímom, ktorý patrí medzi svetovú špičku. Podali sme však maximálny výkon, som hrdý na všetkých hráčov a členov realizačného tímu," povedal kormidelník Slovákov, ktorí vstúpili do ME hladkou prehrou 1:7 s obhajcom bronzových medailí Ruskom. Dokázali sa však otriasť a proti Poľsku siahali na víťazstvo, napokon im však bola dobrá aj remíza 2:2.

Tá im dávala nádej, že si postup do štvrťfinále stále môžu vybojovať na palubovke vlastnými silami. Záverečný zápas v skupine s Chorvátskom im vyšiel perfektne, balkánskeho súpera zdolali 5:3 a na jeho úkor sa prebojovali medzi najlepších osem tímov ME. Podarilo sa im to pri ich premiére na veľkom turnaji, rovnako ako Gruzíncom a Fínom. Aj pre tieto tímy bolo konečnou stanicou štvrťfinále. Slováci v ňom narazili na ťažko prekonateľnú prekážku, sedemnásobných kontinentálnych šampiónov, ktorí od úvodu udávali tón zápasu. Na koňa ich posadil rýchly gól a trojgólové polčasové vedenie nasmerovalo "La Furiu Roja" za postupom. Slováci sympaticky skúšali hroziť z power play, odmenou im bol za stavu 0:4 čestný úspech Petra Serbina.

"Do zápasu sme išli s tým, že v ňom necháme všetko. Španieli boli silní na lopte a dominovali. Škoda rýchlych gólov, súper si potom udržiaval dostatočný náskok. Skúšali sme to v power play, žiaľ, dali sme len jeden gól. Španieli zvíťazili zaslúžene. Pasovali sme sa so súperom, ktorý bol lepší. Môžeme však byť hrdí na to, že sme sa dostali do štvrťfinále. Musíme pokračovať v ceste, na ktorú sme sa vydali," vyslovil sa líder slovenského tímu Tomáš Drahovský, ktorý na turnaji vsietil tri góly, z toho dva v kľúčovom súboji proti Chorvátom.

"Sme šťastní. Vedeli sme, že do zápasu ideme ako favorit, no chceli sme a vyhnúť tomu, aby sa súper ujal vedenia. V takom prípade by nám mohol narobiť problémy. Hrali sme dobre, otvorili sme skóre a strategickou hrou sme držali Slovákov na dištanc. Nedovolili sme sa im priblížiť v skóre," citoval portál uefa.com slová španielskeho kapitána Ortiza. Jubilejný 100. zápas za národný tím odohral jeho spoluhráč Sergio Lozano. "Splnil sa mi dávny sen. Je pre mňa česť, že som sa dostal na túto úžasnú métu. Ako darček som strelil gól a na dva prihral, postúpili sme do semifinále. Cítim sa neskutočne."

Do semifinále prenikli štyria najväčší favoriti ME. Obhajcovia titulu Portugalci si v piatok 4. februára zmerajú sily s premožiteľmi Slovákov Španielmi (20.00), prvú semifinálovú dvojicu tvoria Rusko a Ukrajina (17.00).