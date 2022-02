Chára i Ružička prispeli asistenciami k víťazstvám, Tatar ťahá čiernu sériu bez bodu

Slovenský obranca Zdeno Chára sa jednou asistenciou podieľal na víťazstve hokejistov New Yorku Islanders v zámorskej NHL nad Ottawou 4:1.

Na gól prihral aj Adam Ružička pri triumfe Calgary na ľade Dallasu 4:3. Pre Cháru (0+4) i Ružičku (2+2) to bol štvrtý bod v sezóne. Už desať zápasov sa do bodovania nezapísal Tomáš Tatar a jeho New Jersey podľahlo doma Torontu vysoko 1:7.

Chára asistoval pri víťaznom góle Islanders v 29. minúte, keď jeho nahodenie od mantinelu brankár Anton Forsberg neudržal a Oliver Wahlstrom bekhendom dostal domácich do vedenia 2:1. Mathew Barzal a Adam Pelech potom poistili dva body pred "ostrovanov". Brankár Iľja Sorokin prispel k výhre 26 zákrokmi. Chára v dueli proti svojmu niekdajšiemu klubu strávil na ľade 18:29 min, mal dve strely i plusový bod. Do zostavy domácich sa po zranení prvýkrát od 15. novembra vrátil obranca Ryan Pulock.

Už po 114 sekundách hry mal Ružička výrazný podiel na prvom góle Calgary v súboji na ľade Dallasu. Dvadsaťdvaročný útočník získal puk v strednom pásme, vymenil si ho s Milanom Lucicom a potom parádnym pasom poza ležiaceho obrancu pripravil zakončenie pre Trevora Lewisa. Dallas neskôr otočil skóre na 3:1 vo svoj prospech, ktoré platilo ešte šesť minút pred záverečnou sirénou. Andrew Mangiapane a Johnny Gaudreau sa však potom postarali v priebehu jednej minúty o vyrovnanie a 108 sekúnd pred koncom rozhodol o triumfe Calgary krátko po svojom návrate z trestnej lavice obranca Oliver Kylington. Ružička odohral 11:34 min, k plusovému bodu a dvom strelám pridal v druhej tretine dvojminútový trest za sekanie. Jeho krajan Andrej Sekera sa opäť nezmestil do zostavy domácich.

Slovenský obranca Martin Fehérváry sa prezentoval plusovým bodom, štyrmi bodyčekmi a dvoma zblokovanými strelami pri víťazstve Washingtonu 4:3 po predĺžení v Pittsburghu. S minutážou 22:13 bol druhý najvyťaženejší hráč svojho tímu. Hviezdou duelu sa stal jeho kolega z defenzívy Dmitrij Orlov, ktorý zaznamenal dva góly, vrátane víťazného v predĺžení. Washingtonu sa už v 7. minúte zranil český brankár Vítek Vaněček, nahradil ho Iľja Samsonov a tím potiahol k výhre 43 zákrokmi.

Tatar natiahol šnúru bez bodu už na desať zápasov, čo je najviac v jeho zámorskej kariére. TASR pripomína, že naposledy sa z neho tešil ešte 6. januára v dueli s Columbusom. Proti Torontu odohral 13:42 min, pripísal si dve "mínusky" a jednu strelu na bránku. New Jersey prehralo šiesty zápas za sebou. Pod jasný triumf Toronta 7:1 sa štyrmi bodmi podpísal Mitchell Marner a skóroval v každom z uplynulých siedmich stretnutí. Toronto ťahá šnúru piatich víťazstiev. Obranca Christián Jaroš a útočník Marián Studenič sa nedostali do zostavy Devils.

Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka zdolala doma San Jose 3:2 po predĺžení, v nadstavení sa o to postaral švédsky zadák Victor Hedman. Hosťom nepomohli dva body (1+1) Logana Couturea. Brankár Jaroslav Halák sledoval zo striedačky prehru Vancouveru na ľade Nashvillu 2:4.

Výsledky:

Pittsburgh - Washington 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 7. Malkin (Guentzel, Letang), 12. Rust (Crosby, Guentzel), 25. Rust (Crosby, Guentzel) – 6. N. Dowd (Hagelin), 17. D. Orlov (Sheary, J. Schultz), 40. Sprong (Carlson, Ovečkin), 65. D. Orlov (Kuznecov, T. Wilson).

Philadelphia - Winnipeg 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Góly: 31. Konecny, 56. J. van Riemsdyk (Laughton), 59. Lindblom (Atkinson) – 1. Connor (Perfetti, Dubois).

NY Rangers - Florida 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Góly: 1. Zibanejad, 24. Lafreniere (Kreider), 38. Kreider (R. Strome, Panarin), 55. Kreider (Zibanejad, Panarin), 60. Panarin – 11. Duclair (Huberdeau, Barkov), 23. S. Reinhart (Barkov, Ekblad).

New Jersey - Toronto 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)

Góly: 44. J. Hughes (Šarangovič, Bratt) – 3. Spezza (Engvall), 9. Matthews (Marner, Bunting), 10. Kämpf (Michejev, Holl), 16. Marner (Matthews), 29. Bunting (Marner, Kämpf), 36. Engvall (Simmonds), 46. Marner.

Tampa Bay - San Jose 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 22. Cirelli (B. Point, McDonagh), 39. Killorn (Stamkos, Hedman), 63. Hedman – 25. Balcers (M.-É. Vlasic, Couture), 42. Couture (B. Burns, Barabanov).

Boston - Seattle 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Góly: 30. Pastrňák (T. Hall, B. Marchand), 37. T. Hall (T. Nosek, Pastrňák), 51. Pastrňák (Bergeron, B. Marchand) – 41. Donskoi, 48. Appleton (A. Larsson, Blackwell).

NY Islanders - Ottawa 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 19. Beauvillier (Parise), 29. Wahlstrom (Chára, Dobson), 36. Barzal (Mayfield, A. Lee), 48. Pelech (Mayfield, Pageau) – 2. Holden (Ennis, B. Tkachuk).

Nashville - Vancouver 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Góly: 15. Johansen (McCarron, A. Carrier), 16. F. Forsberg (P. Myers, Duchene), 24. F. Forsberg (Josi, Mikael Granlund), 42. Jeannot (Ekholm, Sissons) – 8. Highmore (Lammikko), 18. Ekman-Larsson (Boeser, Pearson).

Dallas - Calgary 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)

Góly: 5. Hanley (Kero, Damiani), 19. J. Robertson (Lindell), 32. Jamie Benn (Seguin, Gurianov) – 2. T. Lewis (Adam Ružička, Lucic), 55. Mangiapane (Coleman, Hanifin), 56. J. Gaudreau (M. Tkachuk, E. Lindholm), 59. Kylington (R. Andersson, E. Lindholm).

Colorado - Arizona 2:3 pp a sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 23. Kadri, 40. Rantanen (Burakovsky) – 33. Galchenyuk (Ljubuškin, Keller), 60. Crouse (Chychrun, Kessel), rozh. náj. Galchenyuk.

Vegas - Buffalo 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 1. R. Smith (W. Karlsson, Marchessault), 19. B. Howden, 22. Marchessault (N. Roy, W. Karlsson), 25. Kolesar (B. Howden), 42. Mark Stone (Pacioretty, Patrick) – 36. Tuch, 53. Tage Thompson.