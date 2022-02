Slávny Brazílčan sa vracia na futbalové trávniky: Za neuveriteľnú sumu ho získal klub z anglickej „pivnej ligy"

Futbalový majster sveta z roku 2002 Brazílčan Roberto Carlos (48) na jeden zápas zvesí kopačky z klinca.

Aktuálne 48-ročný niekdajší elitný obranca Realu Madrid či Interu Miláno totiž v Anglicku nastúpi v zápase tzv. „pivnej ligy" vo farbách tímu Bull In The Barne (v preklade Býk v stodole, pozn.). Ide o družstvo zložené zo „štamgastov" rovnomenného podniku z mesta Shrewsbury v anglickom grófstve Shropshire neďaleko Birminghamu. Nemenej zaujímavá je suma, za akú tento tím získal niekdajšiu megahviezdu svetového futbalu - rovných päť libier, v prepočte teda 6 eur.

Klub Bull In The Barne sa totiž stal víťazom špeciálnej tomboly na webe eBay.com. „Za sumu 5 libier sa tím stal súčasťou tomboly, v ktorej víťaz získa na jeden duel profifutbalistu. Jeden z chlapcov v tímovej diskusii v jednej z aplikácií na mobile napísal, aby sme to skúsili. A my sme napokon vyhrali," povedal klubový sekretár Matthew Brown pre BBC.com.

„V piatok popoludní náš manažér Ed Speller rozposlal správu, že sme tombolu vyhrali, no nechceli sme tomu veriť. Mysleli sme si, že si z nás uťahuje. V piatok večer som šiel von a keď som sa zobudil s bolesťou hlavy, mal som na mobile veľa správ s otázkou, či je to pravda o Robertovi Carlosovi. Pomyslel som si, že to nemôže byť pravda, že sa mi to len sníva," pokračoval Brown.

Roberto Carlos ukončil kariéru ešte v roku 2012 v ruskom tíme Anži Machačkala, v roku 2015 však tri súboje odohral v indickom družstve Dillí Dynamos. A teraz si zahrá aj v Anglicku, kde na klubovej úrovni nikdy nepôsobil.

Web BBC.com pripomína, že v Anglicku ho čakajú trochu iné podmienky, aké mal na Štadióne Santiaga Bernabeua v Madride. „Hráme na ihrisku vedľa komunitného centra Hanwood Village Hall. Šatne sú typické pre túto súťaž, veľmi jednoduché. A niekoľko spŕch ani nefunguje," poznamenal s úsmevom Brown. Priznal tiež, že klub už začal uvažovať nad tým, že spomenutý zápas s Robertom Carlosom presunie do dôstojnejších podmienok, aby na duel mohlo prísť viac fanúšikov. „Bežne na naše zápasy chodí len pár rodinných príslušníkov. Napríklad rodičia jedného z našich hráčov, pán a pani Turrallovci, chodia na každý zápas, či prší alebo páli slnko," dodal klubový sekretár.

Zaujímavosťou je, že na tradičnom poste Roberta Carlosa, teda na ľavej strane obrany, hráva syn spomenutých skalných fanúšikov Liam Turrall. „Podľa môjho názoru je Liam najlepším ľavým bekom v širokom okolí, no teraz asi odohráme jeden zápas bez jeho pomoci. Roberto Carlos je totiž trochu iná úroveň," priznal Brown. Poznamenal tiež, že nedávno sa jeden z hráčov klubu rozhodol s futbalom skončiť, pretože sa necítil dostatočne kondične pripravený: „Teraz to asi poriadne ľutuje."

V klube Bull In The Barne asi v najbližšom období nebudú mať núdzu s účasťou hráčov na tréningoch. „Každý sa bude chcieť ukázať, aby sa dostal na súpisku," myslí si predstaviteľ spomenutého tímu. A nad otázkou, kto bude exekútorom prípadného priameho kopu na súperovej polovici, ak na ihrisku bude aj Roberto Carlos, sa Brown musel zamyslieť: „Máme viacero chalanov, ktorí by mu radi ukázali, čo dokážu." Stať sa teda môže aj to, že niekdajšia megahviezda svetového futbalu zostane na vedľajšej koľaji.