Covidové mraky nielen nad hokejom: Hraničné testy skresali lyžiarsku výpravu na polovicu

Väčšina nehokejovej časti výpravy Slovenska na zimné olympijské hry 2022 sa už vydala do Pekingu. Väčšina preto, lebo covidové mraky sa objavili nielen nad tímom našich hokejistov. Jeden z dvoch odletov našich olympionikov na polovicu skresali hraničné testy dvoch zjazdových lyžiarov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Skorším spojom nakoniec odleteli len Adam Žampa a Rebeka Jančová. Mladší z bratov Žampovcov, Andreas a Petra Hromcová sú tými, ktorí mali hraničné testy. „Andreas mal test s neurčitým výsledkom, nasledujúci mu vyšiel negatívne, nechcel nás však ohroziť a preventívne sa rozhodol necestovať spolu s nami,“ prezradil starší zo súrodencov Adam, ktorý sa vydal na tretiu olympiádu. Obaja spoločne absolvovali prípravu na ZOH v Taliansku, kam sa vybrali pre podobnosť tamojšieho snehu s tým čínskym, a doma už prispôsobovali svoj denný režim pekinskému času.

Adam aj slalom

„Vzhľadom na aktuálny vývoj v našom športe som sa rozhodol štartovať aj v slalome,“ pridal ešte Adam, narážajúc na posledné senzačné víťazstvá pretekárov s vysokými štartovými číslami vo Svetovom pohári. „Veľmi sa teším aj na tímovú súťaž,“ dodal rodák z Kežmarku, ktorý najlepší individuálny výsledok dosiahol na ZOH 2014 v Soči, keď obsadil piate miesto v kombinácii. V Pekingu sa predstaví v slalome, obrovskom slalome a tímovej súťaži, kde bude štartovať spolu s Andreasom Žampom, Jančovou a Hromcovou.

Testy = realita

Do Pekingu sa po lyžiaroch vydala aj naša biatlonová partia Matej Baloga, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik, Michal Šima, Ivona Fialková, Paulína Fialková, Henrieta Horvátová a Veronika Machyniaková, ktorých prišiel odprevadiť aj premiér Eduard Heger, ktorý im zaželal veľa úspechov a zdravý návrat domov. Omladený kolektív v Číne medailové ambície ako za Kuzminovej čias neskloňuje... „V prvom rade by som ja sama chcela byť spokojná s tým, čo tam predvediem,“ vyhlásila najskúsenejšia z partie Paulína Fialková, ktorá dodala, že na testovaciu každodennú realitu si už hlavu nastavila. Vraj sa nad tým nezamýšľa, vyžaduje sa to, tak to treba prežiť a neriešiť. Na margo olympijského biatlonového areálu povedala: „Videli sme ho len na videách a vieme, že to tam na strelnici bude riadne veterné. Hovorí sa, že rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu. Takže uvidíme... Všetci na štarte na tom budeme rovnako - budem tam bežať i strieľať po prvý raz v kariére,“ doplnila staršiu sestru Ivona.

Nové heslo?

Aj k našim športovcom sa dostala dobová inovácia olympijské hesla „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. To v dobe covidovej vraj vyzerá takto: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale nenakaziť sa!“