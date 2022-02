Český gólman Šimon Hrubec o zážitkoch v Číne: Hokej volajú ľadový futbal

Čína a hokej? Hoci toto exotické spojenie k sebe nepasuje, už o niekoľko dní sa tu odohrá olympijský turnaj. Ešte pred jeho začiatkom si na pôsobenie v čínskom klube Kunlun, ktorý je súčasťou nadnárodnej KHL, zaspomínal český reprezentačný brankár Šimon Hrubec (30). V bláznivých historkách prezradil, že Číňania nemajú pre túto populárnu hru ani meno.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Český reprezentant oslavoval majstrovský titul s Třincom v sezóne 2018/2019 a v tej minulej sa tešil z Gagarinovho pohára s Avangardom Omsk. Medzi týmito dvoma úspechmi stihol aj angažmán v exotickej Číne a napriek tomu, že sa niekedy nestačil diviť, nedá naň dopustiť. „Otvorilo mi to možnosti,“ vyjadril sa pre portál idnes.cz gólman, ktorý stále pôsobí v Omsku.

Pred odchodom do Pekingu sa podelil s niektorými zaujímavými príbehmi, medzi ktorými dominuje ten, ako Číňania „rozumejú“ hokeju. „Samo za seba hovorí to, že preňho nemajú ani vlastné slovo. Nazývajú ho ľadový futbal. Málokto vie v Číne aspoň pár slov anglicky. Keď som takého nejakého našiel a pustil som sa s ním do debaty, zúročil som fakt, že som dobrý v pantomíme. Predstieral som mávanie hokejkou a vysvetľoval, čo je to hokej,“ usmieval sa český reprezentant.

Takže spojenie Čína a hokej nejde teda dohromady? „Predtým, ako som to do Kunlunu podpísal, nešlo to dohromady najmä mne. Ale chcel som sa dostať do KHL a išlo to iba cez najvzdialenejšiu destináciu v Číne. Našťastie tam boli aj Kanaďania a Američania,“ dodal Hrubec. Medzi úsmevné príhody patrí napríklad aj tá, že až po vzniku klubu zistili, že hráčom nestačí jedna hokejka na sezónu, že existujú izolepy na oblepovanie hokejok...