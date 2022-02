Connor McGregor dal fanúšikom sľub: Chce sa vzdať svojej veľkej vášne

Tvrdo pracuje na svojom návrate do klietky, ktorý by sa mal uskutočniť už v priebehu tohto roka. Connor McGregor (33) chce byť silnejší než kedykoľvek predtým. Fanúšikom preto dal veľmi zaujímavý prísľub.

Írsky zápasník si rád pochutná na kvalitnej whisky, dokonca ju pred tromi rokmi začal aj sám vyrábať. Jeho značka nesie názov Proper No a po svete sa stala nesmierne populárnou.

Whisky je pre skúseného bojovníka obrovskou vášňou, čo dokazujú i príspevky na sociálnych sieťach. Momentálne to ale vyzerá tak, že je s pitím írskej whisky na dlhú dobu koniec. McGregor sa totižto potrebuje sústrediť len na jedinú vec, a to na návrat do klietky v čo najlepšej forme. Podľa vlastných slov tak dá alkohol bokom.

„Svojich fanúšikov chcem uistiť v tom, že i keď si často vychutnávam svoj obľúbený nápoj, tak si od neho dám na dlhú dobu pauzu. Čoskoro sa znovu ponorím do plného tréningu a úplne sa zdržím svojich úžasných výtvorov," vyjadril sa na sociálnej sieti.