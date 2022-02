Šampionát hráčov do 20 rokov v lete? Šéf hokeja dal odpoveď

Druhý pokus! Hokejový šampionát hráčov do 20 rokov sa bude hrať v lete.

„Môžem potvrdiť, že juniorský šampionát sa bude konať v lete v provincii Alberta v Kanade. Najpravdepodobnejšie v auguste. IIHF oznámi presné dátumy a miesta konania po konci olympiády v Pekingu,” povedal prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif pre ruský web RIA Novosti.

MS sa nedohrali, koncom decembra turnaj zrušili po tom, čo malo viacero hráčov pozitívny test na koronavírus a zápasy museli skontumovať.

Turnaj by sa mal hrať odznova, tímy budú mať možnosť urobiť nové nominácie.

Zrušiť museli aj Turnaj Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch

Ani jedna zo slovenských mládežníckych hokejových reprezentácií sa vo februárovom asociačnom termíne nepredstaví na medzinárodnom ľade. Dôvodom je omikronová vlna pandémie koronavírusu, ktorá spôsobila prudký nárast pozitívnych prípadov nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. "Hoci sa osemnástka, sedemnástka ani šestnástka vo februári v akcii nepredstavia, Slovenský zväz ľadového hokeja vyvinie maximálne úsilie, aby o medzinárodnú konfrontáciu neprišli a odohrali ju v neskoršom termíne," informoval oficiálny web SZĽH.

Februárový reprezentačný termín bol pôvodne programovo nabitý. Reprezentácia do 16 rokov mala cestovať na turnaj do Lotyšska, o rok starší národný tím do 17 rokov zasa na Turnaj štyroch krajín do Nemecka. Osemnástku spravidla každý rok vo februári čaká prestížny domáci Turnaj Vladimíra Dzurillu. Pre pandémiu sa neuskutočnil vlani a z rovnakého dôvodu nebude ani teraz.

"Turnaj hráčov do 16 rokov zrušila lotyšská strana na základe aktuálnej epidemiologickej situácie. V prípade sedemnástky sa udial podobný scenár. A keďže Nemci aj Švajčiari zrušili účasť na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch, o pôvodný program prišla aj naša reprezentácia do 18 rokov,“ uviedol manažér mládeže SZĽH Roman Sýkora.