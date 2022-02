Legendárny boxer Mike Tyson sa už do ringu nevráti: Prečo zmenil názor?

Návrat legendy sa nekoná! Hviezdny boxer Mike Tyson (55) síce aktívnu boxerskú kariéru už ukončil pred 15 rokmi, ale súboj s youtuberom Jake Paulom už vyzeral byť dohodnutý.

Teraz je ale všetko inak. Jeden z najlepších pästiarov histórie, víťaz 50 zápasov, sa vyjadril, že sa do ringu už nevráti.

"Nemám záujem robiť také veci. Zo začiatku to bola iba zábava, aby sme sa pobavili, ale potom to niektorí ľudia posunuli na inú úroveň a začali do toho ťahať peniaze. Zábava sa z toho potom vytratila. Nahnevalo ma to," povedal Tyson v rozhovore pre Nelk Boys.

Tyson prezradil, že dostal ponuku 100 miliónov dolárov za to, že sa postaví opäť do ringu. Legendárny boxer sa do ringu vrátil minulý rok, exhibičný zápas s Royom Jonesom sa skončil nerozhodne.