Výdobytky modernej doby v Pekingu: Hviezdami jedálne sú roboty

Zimná olympiáda v Pekingu má krátko pred oficiálnym štartom nečakané hviezdy. Teda aspoň v jedálni hlavného mediálneho centra v Pekingu a nie sú to ľudia. Jedlo totiž pripravujú a roznášajú roboty.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zákazník si po príchode do rozsiahlej jedálne môže vybrať z pestrého menu, či už je to tradičná čínska kuchyňa, klasické západne jedlá či fastfoodové hamburgery, sendviče a hranolčeky. Všade ho víta a usmerňuje milý personál, no oči návštevníkov ihneď spočinú na veľkých boxoch za ním. V nich totiž pripravujú a roznášajú jedlá výdobytky modernej doby. Mechanické ramená zalievajú ryžové rezance, hlinenú misku ryže s rebierkami podá cez okienko automatizovaná linka, no najväčšiu pozornosť púta oddelenie s tradičnými špecialitami, kde vám pokrmy znesie zo stropu špeciálny dopravný systém. Po večeroch bude zase "hrdinom" robotický barman, ktorý pripraví miešané nápoje. Jedáleň je už pár dní pred oficiálnym otvorením hier poriadne zaplnená, ale nie všetci v nej jedia. Automatizované systémy si totiž natáčajú takmer všetky televízne štáby a zahraniční novinári.

Čínski organizátori aj takto môžu v uzavretej bubline minimalizovať kontakty medzi účastníkmi hier. Roboty využívajú napríklad aj na upratovanie rozsiahlych priestorov mediálneho centra či dezinfekciu aj v hoteloch.