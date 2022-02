Futsalisti pred štvrťfinále so Španielskom: Sú pri chuti, ešte sa im nechce domov

Papier je neúprosný. Slovenskí reprezentanti vyfasovali vo štvrťfinále EURO 2022 vo futsale v Holandsku sedemnásobných majstrov Európy Španielov. Dnes o 20.00 hod. však chcú v Amsterdame zopakovať bojovný a obetavý výkon z posledného duelu v základnej skupine proti Chorvátsku.

Špecifický zápas to bude pre všetkých našich, ale najmä pre najlepšieho Slováka Tomáša Drahovského, ktorý patrí k najväčším hviezdam španielskej ligy, takže súperov pozná dokonale.

„Jednak v Španielsku pôsobím a všetkých Španielov poznám osobne... Sú rýchli a tvrdí, to sú ich najväčšie zbrane. A, samozrejme, sú ohromne silní v hre cez pivota,“ vyznal sa Tomáš Drahovský, ktorý vo výbere Španielska nemá žiadneho klubového spoluhráča, ale za lídra tímu označil Sergia Lozana: „On na ihrisku necháva úplne všetko. Je to neuveriteľný bojovník, trikrát bol zranený, trikrát mu operovali koleno. Pre neho je bonus, že tu vôbec je a hrá, strašne si to užíva.“

Slováci majú pred Španielmi veľký rešpekt, ale nie strach. „Teraz si uvedomujeme, že toto je už štvrťfinále a veru, aj cítiť nervozitu, lebo ak to nevyjde, ideme domov. Všetci sa však na zápas so Španielmi veľmi tešíme,“ dodal Drahovský.