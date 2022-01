Štefan Svitko sa po Dakare vybláznil v Jasnej: Motorku vymenil za lyže

Hromadný zjazd so štartom v štýle šprintu „Le Mans“ pretekov s názvom Red Bull Zjazd na doraz priniesol poriadnu dávku zábavy do najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku.

Druhá zastávka z trojdielnej série netradičných pretekov prilákala okrem stovky nadšencov zimných športov aj slovenských profesionálnych športovcov. Tí museli zabojovať s traťou, ktorá pozostávala zo 100-metrového hromadného šprintu a následného viac ako 3 000-metrového zjazdu až do cieľa.

Víťazmi sa stali medzi mužmi lyžiar Adam Hanák a snoubordista Marek Kríž, a medzi ženami rovnako ako na Donovaloch – Martina Staroňová a Eva Hanicová. „Mne sa tu podarilo vyhrať aj v roku 2013. Teraz by som chcela ísť aj na poslednú zastávku do Lomnice, ale zase to bude iba „for fun“. Vymyslím nejaký kostým a prídeme sa zabaviť. O nič viac nejde,“ komentovala Staroňová.

DO TRETICE VŠETKO JASNÉ

Pre stredisko Jasná Nízke Tatry nie je toto podujatie žiadnou novinkou. Dve edície sa tu konali už v roku 2013 a 2014. Podobne ako pred týždňom na Donovaloch, aj tentokrát akciu okorenila snehová nádielka a silný vietor, ktoré poobede vystriedali azúrovú oblohu.

PIATA SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA BOLA NABITÁ

Výhru si odniesli domov nie len víťazi každej zo štyroch rýchlostných kategórií. Počas série pretekov Red Bull Zjazd na doraz sa cení aj najbláznivejší štýl! Porotcovia Peter „Expl0ited“ Altof a Miroslav Bača sa okrem zábavného dobrodružstva na snehu zhostili aj náročnej úlohy, ktorou bolo vyhodnotenie najlepšieho kostýmu celého podujatia.

Miroslav Bača: „Prvýkrát som sa postavil na štartovú čiaru nejakých pretekov a musím povedať, že najlepší pocit bol, keď ľudia okolo trate tlieskali, tešili sa a povzbudzovali. Všetko ostatné už bolo na mojich stehnách, ale to nič nemení na tom, že akcia to bola úplne perfektná.“

MOTORKU VYMENIL ZA LYŽE

Ešte nedávno súťažil na Rely Dakar a o dva týždne na to sa už postavil na štart spolu s ostatnými nadšencami zimných športov. Štefan Svitko vo voľnom čase rád vybehne na skialpy, a preto si tento rýchly zimný zjazd nemohol nechať ujsť! „Neviem koľký som skončil, no bola to zábava. Mal som adrenalín ako na pretekoch, takže ak to pôjde, o týždeň chcem prísť aj do Tatier,“ sľúbil.

Aby Števo dobehol borcov, ako je napríklad skialpový reprezentant Jakub Šiarnik, ktorý skončil druhý, bude ešte musieť potrénovať, ale rozhodne sa za svoj výkon hanbiť nemusel. „Skialp nie je iba o výšľapoch, ale aj o zjazdoch, čo je možno v porovnaní s borcami tu moja slabina, takže takáto hecovačka mi padla vhod. Do tréningu mi to maximálne pasovalo,“ zhodnotil Jakub.

Výborný výsledok – 3. priečku – si pripísala 6-násobná majsterka sveta vo wakeskatingu, Zuzka Vráblová, a odreagovať sa prišiel aj paraglajdista Juraj Koreň.