Poplach v slovenskom tíme: Naša najväčšia hviezda má koronavírus!

Rozruch v slovenskom hokejovom tíme! Štyri dni pred otvorením ZOH v Pekingu sa v našom hokejovom tíme objavil prvý prípad pozitívne testovaného hráča.

Pozitívny test mal útočník Avangardu Omsk Peter Cehlárik (26), ktorý bol na posledných MS v Lotyšsku kapitánom nášho tímu a najväčšou hviezdou šampionátu. Cehlárik sa stal najlepším útočníkom MS v Rige podľa direktoriátu turnaja. V ôsmich zápasoch si pripísal 11 bodov za päť gólov a šesť asistencií.

Hráči sa v sobotu aj v nedeľu podrobili PCR tetovaniu. Po dvoch negatívnych výsledkoch mohli naskočiť na ľad a zatrénovať si. „Dnes sme mali na tréningu jedenásť hráčov a dvoch brankárov. Zatiaľ je to veľmi dobré, až na Petra Cehlárika, ktorý bol pozitívny. Budeme zo dňa na deň sledovať jeho vývoj a podľa toho sa rozhodovať, čo ďalej v jeho prípade,“ priblížil situáciu v tíme asistent generálneho manažéra tímu Oto Haščák.

V nedeľu sa k tímu pripojili ďalší hráči. Mário Grman, Martin Gernát, Martin Pospíšil, Marko Daňo, Martin Marinčin, Miloš Roman a Michal Krištof však majú za sebou zatiaľ iba jeden PCR test. Podľa plánu by sa do tréningového procesu mohli zapojiť v utorok. „Dohromady máme k dispozícii 21 hráčov. Prídu ešte štyria z českej extraligy, ale tí prídu priamo za nami do Pekingu štvrtého februára,“ dodal Oto Haščák.

Hráčom, ktorí v pondelok vykorčuľovali na ľad, padol tréning vhod. Dvojdňová izolácia na hotelovej izbe však nebola na výkone bádať. „Ja som sa veľmi tešil. Hokej mi chýbal,“ povedal Samuel Takáč, ktorý dlhšiu dobu nehral pre zranenie ruky a covid. „Ruka je už v pohode. Bol som pripravený hrať skôr, žiaľ covid to zastavil. Kondične som dobre pripravený. Posledný mesiac som iba jazdil po ľade a cvičil v posilňovni. Mal som kvázi letnú prípravu. Covid som, chvalabohu, nepocítil,“ dodal Takáč.

O čosi ťažie zvládal prvý tréning obranca Samuel Kňažko, ktorý pricestoval so Spojených štátov amerických a počas dvojdňovej karantény dospával časový posun. „Mal som trošku ťažie nohy. Ruky nespolupracovali s nohami. Ale každému to určite padlo vhod. Bolo nás iba jedenásť na ľade, ale zajtra sa pripoja ďalší a už budeme v kompletnej sile,“ povedal po tréningu juniorský reprezentant.

Slováci absolvujú v bratislavskej "bubline" počas utorka ešte jeden tréning. V stredu sa 21 hokejistov spoločne s členmi realizačného tímu pobalí a o 15-tej popoludní odcestuje autobusom na viedenského letisko Schwechat, z ktorého o 19.40 naberie smer Instabul, kde prestúpi na lietadlo do Pekingu. V čínskej metropole absolvuje národný tím jeden prípravný zápas, 7. februára od 12.30 SEČ nastúpi proti Nemecku. Od štvrtka 10. februára ho následne čakajú ostré zápasy v rámci základnej C-skupiny postupne proti Fínsku, Švédsku a Lotyšsku.