Škótske dobrodružstvo Petra Urminského: V jednom klube trénuje, v druhom chytá

Aj takto sa dá získať herná prax. Netradičným spôsobom sa do konca sezóny bude vyvíjať kariéra brankára Petra Urminského (22), ktorý je zmluvným hráčom prvoligového škótskeho mužstva St. Mirren.

Glasgowský klub ho v uplynulých dňoch poslal na hosťovanie do tímu Stenhousemuir, ktorý hrá štvrtú najvyššiu súťaž,s tým, že bude trénovať s kmeňovým klubom a do do 40 kilometrov vzdialeného mesta bude chodiť iba na zápasy.

Slovenský brankár prestúpil do škótskeho prvoligového klubu v januári 2020 zo Spartaka Trnava, ale v prvom tíme zhodou všelijakých okolností doteraz nedostal príležitosť odchytať čo len jediný zápas v najvyššej súťaži.

"Keď už som mal dostať do bránky, zasiahol do toho covid. Naši dvaja gólmani boli v minulom roku pozitívne testovaní a mne sa otvárala šanca nastúpiť proti slávnemu Celticu. Vedenie súťaže však rozhodlo, že napriek tomu, že som bol zdravý, musel som ísť do karantény. Klub tak narýchlo na týždeň zohnal českého brankára a ja som tak prišiel o možný debut," vyjadril sa pre Nový Čas Peter Urminský.

Klub ho potom poslal na klasické hosťovanie do druholigového tímu Ayr United. "Tam som cestoval päťkrát týždenne hodinu tam a hodinu späť, čo bolo dosť náročné. V tom čase som sa aj zranil, takže nebolo to podľa mojich predstáv," pokračoval slovenský gólman. V týchto dňoch ho klub opäť poslal na hosťovanie, aby získal potrebnú prax. Tentoraz však bude trénovať so St. Mirren a do štvrtoligového Stenhousemuiru (v sobotajšom debute pomohol Urminský vychytať víťazstvo 2:1 nad Elginom, keď v závere stretnutia zneškodnil penaltu ) bude dochádzať len na zápasy. "Klub mi našiel tím v okolí Glasgowa, čo je výhoda. Budem sa pripravovať so St. Mirren a čakať na svoju šancu. Nič zlé nikomu neprajem, ale v dnešnej covidovej dobe je možné, že ma stiahnu na nejaký zápas v Premiership," dodal slovenský brankár.