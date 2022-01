Na brazílskych rozhodcoch sa zabáva celý futbalový svet: Zabudli si zástavky a takto museli zaimprovizovať

Fabricio Vilarinho a Rodrigo Figueiredo prišli z hotela na štadión, no na mieste zistili, že im chyba tá najzákladnejšia vec pre výkon ich povolania – zástavky. Tie si nešťastne zabudli na hoteli, a tak prišla na rad improvizácia.

Obrovský problém vyriešili vskutku originálne. Metlu skrátili, namotali na ňu reflexnú vestu a domácky vyrobená zástavka bola na svete. Stretnutie napokon dopadlo lepšie pre reprezentantov Argentíny, ktorí si poradili s Čiľanmi 2:1.

Last night: Chile vs Argentina, World Cup qualifier. “Due to logistical issues,” the assistant referee was forced to use a reflective vest on a stick as his linesman’s flag in the first half. Ridiculous levels of entertainment continue to be served up over there. Madness pic.twitter.com/ZVL65Nkl5j