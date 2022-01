Chvíle hrôzy vo finále juniorov: Českého mladíka museli z kurtu odnášať na vozíku!

Finálový zápas v dvojhre na juniorskom Australian Open medzi Brunom Kuzuharom (17) z USA a Čechom Jakubom Menšíkom (16) priniesol málo vídanú drámu.

Samotný duel trval až neuveriteľné 3 hodiny a 43 minút a z víťazstva sa napokon tešil mladý Američan (7:6, 6:7, 7:5). Nesmierne vyrovnaný súboj bol pre oboch aktérov takisto extrémne vyčerpávajúci a doplatil na to talentovaný tenista spoza rieky Moravy.

Jakub Menšík bojoval doslova až do posledných síl. Za stavu 5:6 podával o udržanie sa v zápase, no na jeho pohybe bolo vidieť, že niečo nie je v poriadku. Po získaní dôležitého bodu na 30:30 to už nevydržal a od vyčerpania si ľahol na brucho na zem. Kvôli bolesti v ľavom stehne dokonca nemohol ani poriadne vstať.

Po týchto komplikáciach nasledovali jeho dve dvojchyby, ktoré Kuzuharovi zaručili zisk cennej trofeje. Namiesto bujarých osláv však predviedol športového ducha. Okamžite sa rozbehol za svojím súperom, ktorý sa po odohraní poslednej loptičky zrútil k zemi a z kurtu ho museli odniesť na vozíku.

„Na prvom mieste by som chcel povedať, že takto vyhrať nie je príjemné," uviedol sedemnásťročný Američan na webe turnaja a dodal, „hlavne dúfam, že sa dá Jakub čoskoro do poriadku. Bola to veľká bitka a ak sa Jakub pozerá: Vďaka!"