Posledná šanca na zisk Stanley Cupu? Ikona Philadelphie má pred sebou náročné rozhodnutie

Claude Giroux (34) strávil celú svoju doterajšiu kariéru iba v jedinom tíme zámorskej NHL - vo Philadelphii Flyers. To by sa však čoskoro mohlo zmeniť.

Produktívny hokejový útočník s „letcami" nedosiahol na vysnívaný Stanley Cup, a preto sa na sklonku Kanaďanovej kariéry špekuluje o jeho možnom prestupe do ambicióznejšej organizácie. Či k tomu naozaj dôjde, ale záleží len na ňom. „Je to klubová ikona, jeho dres raz bude visieť pod stropom štadióna. Aktuálne má však v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti, takže je to čisto jeho rozhodnutie," prehlásil generálny manažér Flyers Chuck Fletcher.

Giroux sa má údajne počas víkendu, keď bude prebiehať Zápas hviezd, stretnúť so svojím agentom Patem Brissonom. Spoločne majú preberať budúcnosť skúseného forvarda, pre ktorého to môže byť posledná príležitosť na zisk najslávnejšej hokejovej trofeje.