Bobistka Viktória Čerňanská: Pri gymnastike hrozia ťažšie zranenia

Do olympijského programu sa vždy dostanú nejaké nové športy či disciplíny. Premiéru v Pekingu zažijú aj monoboby žien. V nich bude mať Slovensko svoje želiezko v ohni a to 19-ročnú Viktóriu Čerňanskú, ktorá si miestenku vybojovala výkonmi v seriáli pretekov Svetového pohára a pár dní pred odletom získala titul majsterky sveta do 23 rokov!