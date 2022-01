Hokejisti Slovenska mali zraz pred odletom do dejiska olympiády: Ramsaymu sa hlásilo iba 14 hráčov!

Odštartovali záverečný kemp pred olympiádou! Hokejisti Slovenska sa včera stretli v Bratislave pred stredajším odletom do dejiska zimných hier. Koučovi Craigovi Ramsaymu sa hlásilo 14 z 25 hráčov, ostatní sa budú pripájať v najbližších dňoch, keďže ešte majú klubové povinnosti. Všetci museli po príchode absolvovať povinné testovanie a následne zamierili do izolácie, kde si počkajú dva dni na výsledky. Až potom môžu absolvovať tréningy a následne nabrať kurz Peking!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hoci sa očakávalo, že kanadský kouč Craig Ramsay bude mať v sobotu k dispozícii všetkých 25 nominovaných hráčov, tak sa mu na zraze hlásilo iba 14 hokejistov. „Sedem chalanov sa pripojí k tímu v nedeľu a ďalší prídu v utorok večer alebo stredu ráno. Majú ešte klubové povinnosti vo svojich kluboch, takže si na nich musíme počkať. Žiaľ tí, čo prídu ako poslední, tak odcestujú až koncom týždňa a nestihnú tak otvárací ceremoniál,“ vyjadril sa na úvod šéf zväzu a generálnymanažér Miroslav Šatan.

Náhradníci čakajú

Všetci hráči sa pred zrazom museli podrobiť testom a následne odišli do izolácie, kde budú čakať na výsledky. Slováci majú k dispozícii 25 hráčov, ale ďalších šesť môžu ešte donominovať, keby sa v kádri vyskytli pozitívne prípady. „Uvidíme, ako dopadne testovanie a v priebehu týždňa budeme múdrejší. Sme v kontakte so šiestimi náhradníkmi, ale budeme to riešiť, až keď budeme mať výsledky testov,“ pokračoval Šatan.

Bez Šatana

Hokejová výprava odcestuje na zimné hry bez svojho šéfa Šatana. „Mám tu viacero pracovných povinností, takže určite na úvod olympiády do Pekingu nepocestujem. Ale nie je vylúčené, že počas priebehu Hier do Číny priletím,“ doplnil Šatan.