Slovenskí futsalisti to dokázali! V záverečnom zápase skupiny sa postarali o historický úspech

Slovenskí futsalisti postúpili na ME v Holandsku do štvrťfinále. Účasť medzi najlepšou osmičkou si zabezpečili sobotným víťazstvom 5:3 v Groningene nad Chorvátskom v záverečnom zápase C-skupiny.

Slováci pretavili hneď ich prvú účasť na veľkom turnaji na prienik do vyraďovacej fázy. Zverenci Mariána Berkyho obsadili v tabuľke druhé miesto so ziskom štyroch bodov za Ruskom, ktoré ovládlo skupinu s plným počtom 9 bodov. Vo štvrťfinále si v utorok 1. februára zmerajú sily s druhým tímom z D-skupiny. Bude ním Gruzínsko alebo Španielsko.

C-skupina:

Slovensko - Chorvátsko 5:3 (2:1)

Góly: 8. a 35. Směřička, 21. a 28. Drahovský (druhý z pen.), 20. Kozár - 15. Postružin, 36. Horvat, 38. Jelovčič.

Favorizovaní Chorváti, ktorým na postup stačil aj nerozhodný výsledok, sa mohli ujať vedenia v 7. minúte. Po vyšachovaní obrany mal Sekulič pred sebou odkrytú bránku, no Ševčík v poslednej chvíli zblokoval jeho pokus. Už o chvíľu zahrmelo na opačnej strane palubovky, kapitán Kozár šikovne otočil hru na voľného Směřičku a ten aj s prispením žrde prekonal Luketina - 1:0.

Chorvátov inkasovaný gól nevystrašil, pokračovali v aktívnej hre a tlačili sa dopredu. V 12. minúte podržal svoj tím Drahovský, ktorý po strele Jelovčiča zastúpil Karpiaka pred bránkovou čiarou. Chorváti vyrovnali v 15. minúte, na konci rýchlej akcie do otvorenej obrany bol Postružin - 1:1. Šestnásť sekúnd pred koncom prvého polčasu však Slováci šokovali súpera gólom „do šatne". Drahovský našiel z autu dlhočizným oblúčikom Kozára a ten efektne z prvej trafil k opačnej žrdi - 2:1.

Slovákom dokonale vyšiel vstup do druhej 20-minútovky. Po rozohrávke sa zmocnil lopty Drahovský, ktorý využil clonenie Došu pred Luketinom a tvrdou strelou z diaľky prekonal chorvátskeho brankára - 2:1. Balkáncov tento gól úplne vyviedol z miery, nedokázali sa už vrátiť k nátlakovej hre. Naopak, náskok mohol zvýšiť Směřička, chorvátskeho brankára však nepreloboval. V 28. minúte fauloval Ševčíka v pokutovom území Jelovčič a Drahovský premenenou penaltou poslal Slovákov do trojgólového vedenia - 4:1.

Pri rovnovážnom stave Chorváti nemali nárok, v 31. minúte sa preto rozhodli pre hru bez brankára. Znížiť mohol Postružin, proti bolo brvno, na opačnej strane nechýbalo Drahovskému veľa, aby skompletizoval hetrik. Radosť mu dvakrát za sebou prekazil Primič. V 35. minúte však chorvátsky brankár prehral hlavičkový súboj so Směřičkom, ktorý priblížil Slovákov k postupu - 5:1. Iskierku chorvátskej nádeje vykresali Horvat s Jelovčičom, záver však už obetaví Slováci ustáli a tešili sa z historického postupu.

Marián Berky, tréner SR: „Veľká emócia, všetci hráči aj realizačný tím sme si to po zápase užili. Relatívne jednoduché víťazstvo, išli sme za tým, chceli sme to. Bolo to veľmi náročné na psychiku, ale dosiahli sme historický úspech slovenského futsalu. Veril som za stavu 5:1, pripravili sme sa na power play Chorvátov, mali sme ich prečítaných. Dali nám v nej dva góly, ale hrali ju veľmi dlho. Ďalej budeme hrať so Španielmi alebo Gruzíncami, ak chceme urobiť ďalší krok, musíme hrať tak ako dnes - rozumne a agresívne."